Менеджер НБА: «Не думаю, что летом предложения за Янниса Адетокумбо станут лучше»
В НБА считают, что «Бакс» упустили оптимальное время для обмена Адетокумбо.
Владельцы «Милуоки» обрисовали позицию по будущему форварда Янниса Адетокумбо, намереваясь решить вопрос с его будущим в это межсезонье. Однако многие в НБА считают, что лучший момент для обмена уже упущен.
Травмы баскетболиста и сезон с наименьшим за карьеру количеством игр могут отрицательно сказаться на предложениях потенциальных партнеров.
«Он все еще способен кардинально изменить ситуацию клуба, но ему уже 31 год, и у него серьезная история травм ног.
Теперь вы по сути будете выменивать игрока на истекающем контракте, так что не уверен, что летом «Бакс» получат предложения лучше, чем у них уже были», – заявил менеджер одного из клубов в разговоре с ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
