Менеджер НБА: «Не думаю, что летом предложения за Янниса Адетокумбо станут лучше»

В НБА считают, что «Бакс» упустили оптимальное время для обмена Адетокумбо.

Владельцы «Милуоки » обрисовали позицию по будущему форварда Янниса Адетокумбо , намереваясь решить вопрос с его будущим в это межсезонье. Однако многие в НБА считают, что лучший момент для обмена уже упущен.

Травмы баскетболиста и сезон с наименьшим за карьеру количеством игр могут отрицательно сказаться на предложениях потенциальных партнеров.

«Он все еще способен кардинально изменить ситуацию клуба, но ему уже 31 год, и у него серьезная история травм ног.

Теперь вы по сути будете выменивать игрока на истекающем контракте, так что не уверен, что летом «Бакс» получат предложения лучше, чем у них уже были», – заявил менеджер одного из клубов в разговоре с ESPN.