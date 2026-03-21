«Я молодой, могу еще бегать». Эйс Бэйли не мог поверить, что прошло уже 70 матчей «регулярки» НБА

Эйс Бэйли пока не готов думать о следующем сезоне.

«Юта» отыграла 70 игр в сезоне-2025/26. Новичок команды форвард Эйс Бэйли посмеялся над вопросом о планах на будущее.

«Не представляю. Все еще пытаюсь закончить этот сезон. По-настоящему настроен на него. Следующий год будет потом.

Когда кто-то сказал, что мы провели уже 70 матчей, я такой: «Чего?!»

Мне так не показалось, я молодой, могу еще бегать. Так много матчей уже? Безумие.

Буду рад поработать в межсезонье, у всех есть что-то конкретное, чем они хотят заняться.

Но мне надо работать вообще над всем», – заулыбался 5-й номер драфта-2025.