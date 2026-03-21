«Я молодой, могу еще бегать». Эйс Бэйли не мог поверить, что прошло уже 70 матчей «регулярки» НБА
Эйс Бэйли пока не готов думать о следующем сезоне.
«Юта» отыграла 70 игр в сезоне-2025/26. Новичок команды форвард Эйс Бэйли посмеялся над вопросом о планах на будущее.
«Не представляю. Все еще пытаюсь закончить этот сезон. По-настоящему настроен на него. Следующий год будет потом.
Когда кто-то сказал, что мы провели уже 70 матчей, я такой: «Чего?!»
Мне так не показалось, я молодой, могу еще бегать. Так много матчей уже? Безумие.
Буду рад поработать в межсезонье, у всех есть что-то конкретное, чем они хотят заняться.
Но мне надо работать вообще над всем», – заулыбался 5-й номер драфта-2025.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
Видел 3 игры его за Юту , жесть он сырой конечно сейчас. А столько пафоса было перед драфтом.
Бэйли это второй Дюрант, уникальный скорер. Юте очень повезло с ним, это их будущий франчайз, вокруг него можно выстраиваться.
