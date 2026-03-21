  • Исмаэль Бако об адаптации в «Зените»: «Ощущение, будто знаю ребят уже давно. С «химией» все хорошо»
Исмаэль Бако готовится к домашнему дебюту за «Зенит».

«Зенит» примет «Локомотив-Кубань» в центральном матче недели. Игра должна стать домашним дебютом для новобранцев центрового Исмаэля Бако и защитника Джонни Джузэнга.

«Несмотря на то, что я здесь не так долго, ощущение, будто я знаю ребят уже давно – во многом потому, что раньше много раз играл против многих из них. Поэтому с «химией» все хорошо, и с каждым днем мы прогрессируем на тренировках. Я очень доволен, но понимаю, что у команды еще большой потенциал, который нам предстоит раскрыть.

Думаю, все решит желание победить и готовность бороться с первых секунд. Команды сильные, все умеют набирать очки. Поэтому многое будет зависеть от того, кто задаст тон игре, кто будет агрессивнее.

Я не нервничаю – наоборот, очень жду встречи с болельщиками. Я видел, что будет полный зал. Хочу показать фанатам, что мы нацелены на титул. И я здесь, чтобы внести свой вклад в это», – рассказал Исмаэль Бако.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Зенит» уверенно обыграл МБА-МАИ, матч «Локомотив-Кубань» – «Пари НН» перенесен
18 марта, 17:42
Хаджибегович, Брюэр, Абдулбасиров, Мун и Вольхин – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
16 марта, 13:05
Джонни Джузэнг: «Общался со своим хорошим другом Лукой Шаманичем, слышал только положительные вещи о «Зените»
13 марта, 20:32
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встречается с «Бетсити Пармой» и другие матчи
18 минут назадLive
Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама
23 минуты назадВидео
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 12:40Видео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Джей Джей Редик раскритиковал судей за эпизод в концовке: «И снова вечер, когда объяснения меняются по прихоти»
сегодня, 10:11
Дрэймонд Грин о желании Янниса играть до конца сезона: «Игрокам его масштаба плевать на драфт»
сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Ираклиса», «Паниониос» принимает «Панатинаикос»
19 минут назадLive
Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»
43 минуты назад
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
54 минуты назад
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
сегодня, 12:40
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
Рекомендуем