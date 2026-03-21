Исмаэль Бако об адаптации в «Зените»: «Ощущение, будто знаю ребят уже давно. С «химией» все хорошо»

Исмаэль Бако готовится к домашнему дебюту за «Зенит».

«Зенит » примет «Локомотив-Кубань » в центральном матче недели. Игра должна стать домашним дебютом для новобранцев центрового Исмаэля Бако и защитника Джонни Джузэнга .

«Несмотря на то, что я здесь не так долго, ощущение, будто я знаю ребят уже давно – во многом потому, что раньше много раз играл против многих из них. Поэтому с «химией» все хорошо, и с каждым днем мы прогрессируем на тренировках. Я очень доволен, но понимаю, что у команды еще большой потенциал, который нам предстоит раскрыть.

Думаю, все решит желание победить и готовность бороться с первых секунд. Команды сильные, все умеют набирать очки. Поэтому многое будет зависеть от того, кто задаст тон игре, кто будет агрессивнее.

Я не нервничаю – наоборот, очень жду встречи с болельщиками. Я видел, что будет полный зал. Хочу показать фанатам, что мы нацелены на титул. И я здесь, чтобы внести свой вклад в это», – рассказал Исмаэль Бако.