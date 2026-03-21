Пейтон Уотсон должен вернуться на площадку в матче с «Портлендом»

«Денвер» готов выпустить Пейтона Уотсона.

Форвард Пейтон Уотсон готов к возвращению на площадку после 6 с лишним недель отсутствия из-за травмы задней поверхности бедра.

Баскетболист должен сыграть с «Портлендом » в воскресенье.

До травмы 23-летний игрок набирал в среднем 14,9 очка, 4,9 подбора, 2 передачи, 1,2 блок-шота и 1 перехват за игру.