  • Иван Пынько об очередном поражении «Уралмаша» от МБА-МАИ: «Играли как говно. Ни одной установки не выполнили»
Иван Пынько: просто обосрались.

«Уралмаш» всухую проиграл сезонную серию с МБА-МАИ (0-4). Последнее поражение стало самым крупным в сезоне с разницей в 15 очков (78:93).

«Я вам честно скажу, что... будет грубо, но просто обосрались. Я других слов не найду. Играли как говно полное. Ни одной установки не выполнили. И я вам по-другому просто не скажу», – заключил защитник Иван Пынько.

Игрок провел 9,6 минуты на площадке и отметился 1 передачей, 1 потерей и двумя смазанными трехочковыми попытками.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Ивана Пынько, телеграм-канал «Перехват»
Материалы по теме
Антон Юдин: «Знали, чего ожидать от Андрея Зубкова, но так бывает»
вчера, 15:20
Василий Карасев: «В любом состоянии, любым составом оказались не по зубам уральцам»
вчера, 15:17
Единая лига ВТБ. 27 очков Зубкова помогли МБА-МАИ обыграть «Уралмаш»
вчера, 14:30
Рекомендуем
Главные новости
Кирилл Попов набрал 35 очков в матче с «Самарой» – лучший результат среди россиян в сезоне
1 минуту назад
Дончич о победном броске Кеннарда: «Люк – один из лучших снайперов в НБА. Я полностью ему доверяю»
22 минуты назад
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встречается с «Бетсити Пармой» и другие матчи
41 минуту назадLive
Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама
46 минут назадВидео
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 12:40Видео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Ираклиса», «Паниониос» принимает «Панатинаикос»
42 минуты назадLive
Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»
сегодня, 13:36
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
сегодня, 13:25
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
сегодня, 12:40
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
Рекомендуем