Иван Пынько об очередном поражении «Уралмаша» от МБА-МАИ: «Играли как говно. Ни одной установки не выполнили»
Иван Пынько: просто обосрались.
«Уралмаш» всухую проиграл сезонную серию с МБА-МАИ (0-4). Последнее поражение стало самым крупным в сезоне с разницей в 15 очков (78:93).
«Я вам честно скажу, что... будет грубо, но просто обосрались. Я других слов не найду. Играли как говно полное. Ни одной установки не выполнили. И я вам по-другому просто не скажу», – заключил защитник Иван Пынько.
Игрок провел 9,6 минуты на площадке и отметился 1 передачей, 1 потерей и двумя смазанными трехочковыми попытками.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
