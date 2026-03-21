Девон Холл получил предложения с зарплатой в 2,5 миллиона евро от «Милана» и «Дубая»
Борьба за Девона Холла начинается.
Девон Холл завершает второй сезон в турецком «Фенербахче» (9,6 очка, 3 подбора и 2,8 передачи в среднем в Евролиге).
Защитник вызывает значительный интерес на рынке.
Сообщается о двух серьезных предложениях от «Милана», который уже сотрудничал с игроком, и «Дубая». Оба клуба готовы платить баскетболисту 2,5 миллиона евро в год. «Дубай» предлагает двухлетнее соглашение, подробности оффера итальянцев неизвестны.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealOlimpiaMilano
