Девон Холл получил предложения с зарплатой в 2,5 миллиона евро от «Милана» и «Дубая»

Борьба за Девона Холла начинается.

Девон Холл завершает второй сезон в турецком «Фенербахче » (9,6 очка, 3 подбора и 2,8 передачи в среднем в Евролиге).

Защитник вызывает значительный интерес на рынке.

Сообщается о двух серьезных предложениях от «Милана », который уже сотрудничал с игроком, и «Дубая». Оба клуба готовы платить баскетболисту 2,5 миллиона евро в год. «Дубай » предлагает двухлетнее соглашение, подробности оффера итальянцев неизвестны.