Ник Райт: «Никто не хочет играть против этой версии Луки Дончича»

Ник Райт прокомментировал шансы «Лейкерс» в плей-офф.

«Лейкерс» забрались на 3-е место на Западе НБА, в первую очередь за счет сверхпродуктивной серии матчей от разыгрывающего Луки Дончича. Обозреватель Ник Райт прокомментировал ситуацию.

«Эта версия Луки означает, что никто не хочет с ними играть. В лиге за годы определился ряд прописных истин. И одна из них заключается в том, что один человек может обыграть команду. Конечно, это обычно становится неактуальным где-то на стадии финала.

Но неожиданный результат на любой стадии плей-офф вполне возможен. У Луки есть это в генах. Есть трофеи на стенах, пусть и без самого важного. Но он уже показал, что может быть великолепен в плей-офф.

К этому добавляется то, что они с командой отлично действуют в клатче и выглядят сплоченными. Атмосфера в коллективе зашкаливает. Никто не захочет быть с ними в близком матче», – рассудил Райт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети First Things First
