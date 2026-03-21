Форвард «Бруклина» Джош Майнотт: «Каждая игра – гостевая, море чужих фанатов»

Джош Майнотт посетовал на очередное поражение.

«Нетс» уступили «Никс» (92:93) 14-й раз подряд. Форвард Джош Майнотт набрал 22 очка, но не смог добиться победы.

«Чертовски сильно этого хотел. С самого моего прихода каждая встреча кажется гостевой. В этот раз можно было показать всем. Заявить от лица организации и команды, что тут мы главные.

Море синего и оранжевого. Каждый раз море фанатов другой команды.

Уважаю наших настоящих болельщиков. Тяжело быть в меньшинстве в каждом матче», – признался Майнотт .