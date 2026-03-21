Андре Драммонд был оштрафован на 25000 долларов за неприемлемый жест в матче с «Сакраменто»

Андре Драммонд заплатит штраф.

НБА объявила о наказании в адрес центрового «Филадельфии» Андре Драммонда . Бигмен заплатит штраф в 25 тысяч долларов.

Поводом, согласно пресс-релизу, стал неприемлемый жест за 8 секунд до конца 3-й четверти игры с «Сакраменто ».

В матче Драммонд забросил трехочковый и «прицелился» в сторону скамейки соперника.