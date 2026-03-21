Кэмерон Бузер о месте на драфте: «Для меня главное, чтобы команда подошла. Рассчитываю на долгую карьеру»

Кэмерон Бузер не беспокоится о номере на драфте.

Претендент на Топ-3 драфта-2026 НБА форвард Дьюка Кэмерон Бузер прокомментировал прогнозы на драфт.

«Первое или пятнадцатое место, для меня главное, чтобы команда подошла. Рассчитываю на долгую карьеру.

Стартовая позиция не будет определять итог. Знаю, что говорят, но через 10 лет это все не будет иметь особого значения. Все дело в постепенной работе. Прогрессе. Уверен, что все будет хорошо», – заключил Бузер.