Никола Вучевич о сломанном пальце: «Надеюсь зацепить пару игр «регулярки» и поймать ритм за неделю перед плей-офф»

Никола Вучевич надеется на быстрое возвращение.

Центровой Никола Вучевич перешел в «Бостон» по ходу сезона, но сломал палец в начале марта. Бигмен должен был пропустить около месяца. Регулярный чемпионат закончится 12 апреля.

«Хорошая новость в том, что я могу работать на паркете. Это поможет мне после возвращения.

Надеюсь зацепить пару матчей «регулярки» и поймать ритм за неделю перед плей-офф. Если все пройдет так гладко, как я надеюсь.

У меня нет боли в пальце или чего-то другого. Все хорошо. Отек спадает, палец двигается. Надеюсь рентген будет нормальным на отметке в 3 недели, и я смогу приступить к набору формы», – поделился Вучевич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Boston Globe
