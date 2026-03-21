4

Трэй Янг выбыл на неопределенный срок из-за травм бедра и спины

Трэй Янг может больше не сыграть в этом сезоне.

Разыгрывающий Трэй Янг отыграл 5 матчей за «Вашингтон» (15,2 очка и 6,2 передачи в среднем) и получил травму в игре с «Голден Стэйт».

Обследование выявило ушиб правого квадрицепса, а также проблемы с нижней частью спины.

Обе травмы не потребуют хирургического вмешательства, но команда намерена осторожно подходить к лечению.

Клуб, не имеющий турнирных задач и претендующий на высокое место на драфте, пока не дает прогноза по времени выздоровления.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Wizards PR
logoНБА
logoВашингтон
травмы
logoТрэй Янг
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да не мешал он им танковать особо)
Интересно Вашиг реально хочет строить новый проект вокруг Молодого и Антохи🤷🤷🤷
Ответ Беннадий Гукин ака БГ
Интересно Вашиг реально хочет строить новый проект вокруг Молодого и Антохи🤷🤷🤷
... Вокруг А. Сильвера.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
