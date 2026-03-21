Трэй Янг выбыл на неопределенный срок из-за травм бедра и спины

Трэй Янг может больше не сыграть в этом сезоне.

Разыгрывающий Трэй Янг отыграл 5 матчей за «Вашингтон » (15,2 очка и 6,2 передачи в среднем) и получил травму в игре с «Голден Стэйт».

Обследование выявило ушиб правого квадрицепса, а также проблемы с нижней частью спины.

Обе травмы не потребуют хирургического вмешательства, но команда намерена осторожно подходить к лечению.

Клуб, не имеющий турнирных задач и претендующий на высокое место на драфте, пока не дает прогноза по времени выздоровления.