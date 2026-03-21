«Этот ниггер подкрадывается». Аллигатор помешал Леброну Джеймсу играть в гольф
Леброн Джеймс встретился с аллигатором во время игры в гольф.
Мяч Леброна Джеймса скатился к реке во время игры в гольф. Звездный баскетболист «Лейкерс» заметил наблюдающего за ним аллигатора поблизости.
«Мяч прямо тут, но этот ниггер подкрадывается. Если я спущусь, а он уйдет под воду – это конец», – посмеялся Джеймс. Форвард решил не рисковать и просто забрал мяч из опасного места.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BronMuse
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Аллигатор может и обратиться в суд за расизм.
Был бы это Дончич - обратился бы )
«Мяч прямо тут, но этот ниггер подкрадывается» - это кто подумал, Леброн, аллигатор или оба?
аллигатор
Аллигатор подплыл за автографом, а его сразу словом на Н назвали(
Расизм в отношении зеленокожих!!🤣
Крокодилоамериканцев.
Ничо такой живой уголок у них. Я, если белку или ёжика увижу, уже кипятком ссу от радости. А у них там крокодилы как у себя дома плавают. Чо там Брони сказал? Пап, можно погладить?
Так они там и дома ) Во Флориде это сплошь и рядом. Аллигаторы, зайцы, ястребы, еноты. А белки - это просто как голуби в Москве. На каждом шагу
У моего дома белка по кипарису бегает, орехи грызёт, а ёжик частенько в саду у дома встречается, у гаражей раз встретил поздно вечером, каждый раз большая радость такого кореша повстречать, спецом для дикой живности полоску земли оставляю нетронутой.
Сначала подумал что это цитируют слова аллигатора
Ниггер аллигатор. Не слышал)
Не пойму, не лучше ли побыстрее оттуда свалить?) или у них там крокодилы домашние и не кусаются?)
Откуда в прессу просочились мысли аллигатора?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем