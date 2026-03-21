«Этот ниггер подкрадывается». Аллигатор помешал Леброну Джеймсу играть в гольф

Леброн Джеймс встретился с аллигатором во время игры в гольф.

Мяч Леброна Джеймса скатился к реке во время игры в гольф. Звездный баскетболист «Лейкерс » заметил наблюдающего за ним аллигатора поблизости.

«Мяч прямо тут, но этот ниггер подкрадывается. Если я спущусь, а он уйдет под воду – это конец», – посмеялся Джеймс. Форвард решил не рисковать и просто забрал мяч из опасного места.