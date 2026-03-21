Антон Юдин: «Знали, чего ожидать от Андрея Зубкова, но так бывает»

Антон Юдин прокомментировал очередное поражение от МБА-МАИ.

«Уралмаш » проиграл сезонную серию МБА-МАИ всухую. Последняя встреча завершилась со счетом 78:93. Главную роль сыграл форвард москвичей Андрей Зубков с 27 очками и 7 подборами (8 из 11 с игры).

«Сложно сказать, чего нам сегодня не хватило. Наверное, в первую очередь, концентрации.

В какие-то моменты подбирались к МБА-МАИ, хотя начали встречу явно не с той ноги. После хорошей защиты нам нужно было реализовать свое преимущество, довести атаку до броска, а мы просто теряли мячи. Объяснить это тяжело. Поздравляю москвичей, сегодня они были гораздо лучше, умнее, быстрее, сильнее нас.

К сожалению, мы провели очень плохую игру. Мы разбираем соперника перед каждым матчем, знали, чего ожидать от того же Андрея Зубкова, но так бывает – в какой-то момент по тем или иным причинам соперник тебя переигрывает. Будем разбирать ошибки и работать над ними», – поделился главный тренер Антон Юдин.