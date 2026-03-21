Василий Карасев: «В любом состоянии, любым составом оказались не по зубам уральцам»

Василий Карасев прокомментировал победу над «Уралмашем».

МБА-МАИ победила «Уралмаш » – 93:78. Сезонная серия между командами завершилась всухую в пользу москвичей – 4-0.

«В чем секрет четырех побед в сезоне над «Уралмашем»? В нашей непредсказуемости! В любом состоянии, любым составом оказались не по зубам уральцам.

Сегодня мы выполнили все установки, которые были, не просто так в начале Зубков набрал столько очков на старте, через него строились атаки. Единственное, был момент, когда мы повели 15-16 очков, «Уралмаш» перестроился по защите, а мы изменений не сделали. За счет этого екатеринбуржцы смогли немного сократить отставание, но как только мы сделали правильные выводы, все встало на свои места.

Концовку третьей четверти и всю четвертую мы уже полностью контролировали ход встречи. Радует, что парни смогли восстановиться после Кубка, это было видно по концовке. Мы выдержали жесткость, навязали свою агрессию, здорово выглядели в защите, нигде не опаздывали», – заключил главный тренер Василий Карасев .