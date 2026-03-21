Хассан Диалло из «Пантерс» был поражен ростом Оливье Риу (236 см) в матче NCAA
Оливье Риу вызывает оторопь у соперников.
20-летний Оливье Риу вышел всего на две минуты в матче турнира NCAA за Флориду. На камеру попала реакция соперника на 236-сантиметрового центрового.
Форвард «Пантерс» Хассан Диалло (201 см) был поражен его габаритами.
Риу успел набрать 2 очка, сделать 2 подбора и отдать 1 передачу. Его команда победила со вторым в истории турнира разрывом в счете – 114:55.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это тот самый слендермен которого видео форсили несколько лет назад везде?
Ага
