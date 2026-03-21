  • Ян Веселы обошел Серхио Родригеса (405) и поднялся на 5-е место в истории Евролиги по количеству матчей
Ян Веселы вышел на 5-е место по числу матчей в Евролиге.

35-летний чешский форвард «Барселоны» Ян Веселы вышел на 5-е место в истории турнира по количеству матчей (406). Бигмен обошел Серхио Родригеса.

В составе «Фенербахче» Веселы становился чемпионом (2017) и MVP (2019) турнира.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
Материалы по теме
Евролига. «Црвена Звезда» победила «Фенербахче», «Барселона» уступила «Хапоэлю Тель-Авив»
13 марта, 22:20
Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
5 марта, 21:39
Евролига. 29 очков Хортон-Такера помогли «Фенербахче» победить «Партизан», «Жальгирис» одолел «Олимпиакос» в двойном овертайме и другие результаты
25 февраля, 21:35
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 27 очков Зубкова помогли МБА-МАИ обыграть «Уралмаш»
15 минут назад
Чарльз Ли: «Ценю скромность Коби Уайта, но ему надо оставаться самим собой»
16 минут назад
Туомас Иисало о Джевоне Смолле: «Он научился организовывать всю команду, не только самого себя»
25 минут назад
Майк Браун: «Жорди Фернандес меня переиграл»
сегодня, 13:32
Майкл Портер вряд ли выйдет на площадку в нынешнем сезоне
сегодня, 13:18
«Не было четкого графика, но теперь все отлично». Якоб Пелтль вернулся к игровой форме
сегодня, 13:10
Дуэйн Бэйкон и Тамир Блатт разделили награду MVP 32-го тура Евролиги
сегодня, 13:00Фото
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 12:48Видео
Сергей Кущенко: «Режиссурой этого сезона я доволен»
сегодня, 12:35
Дюрэнт потроллил критиков «Хьюстона» после победы над «Атлантой»: «Как вам сегодня язык тела? А вайб хороший был?»
сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард Пьерр Ориола продлил контракт с «Манресой» до 2028 года
сегодня, 13:40
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Надежда» сыграет с «Динамо Москва», «Ника» – против «Спарты энд К»
сегодня, 08:55
ACB. «Манреса» встретится с «Мурсией», «Уникаха» примет «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Будучность» сыграет с «Дубаем», «Борац Чачак» примет «Илирию»
сегодня, 12:50
Чемпионат Греции. «Перистери» встретится с ПАОКом, «Арис» сыграет с «Кардицасом» и другие матчи
сегодня, 12:50
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» встретится с «Анадолу Эфесом», «Тофаш» сыграет с «Меркезефенди»
сегодня, 12:50
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» примет «Монако», «Страсбур» – «Шоле» и другие матчи
сегодня, 12:50
«Орландо» перевел Джамала Кэйна на стандартный двухлетний контракт
сегодня, 10:12
Центровой университета Коннектикута Тэррис Рид собрал больше подборов (27), чем вся команда команда соперника (23)
сегодня, 08:59Видео
Мозес Райт подтвердил, что получил предложения от «Барселоны» и «Жальгириса»
сегодня, 08:22
Рекомендуем