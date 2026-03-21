Ян Веселы обошел Серхио Родригеса (405) и поднялся на 5-е место в истории Евролиги по количеству матчей

Ян Веселы вышел на 5-е место по числу матчей в Евролиге.

35-летний чешский форвард «Барселоны» Ян Веселы вышел на 5-е место в истории турнира по количеству матчей (406). Бигмен обошел Серхио Родригеса . В составе «Фенербахче » Веселы становился чемпионом (2017) и MVP (2019) турнира.