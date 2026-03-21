Чарльз Ли: «Ценю скромность Коби Уайта, но ему надо оставаться самим собой»

Чарльз Ли высоко оценил приход Коби Уайта в «Шарлотт».

Защитник Коби Уайт перебрался из «Чикаго» в «Шарлотт» по ходу сезона. Уайт набирает 15,2 очка, 2,6 подбора и 3,5 передачи, выходя со скамейки запасных.

«Ценю его скромность и желание влиться в коллектив. Но он чертовски хороший игрок, ему надо оставаться самим собой.

Парни подбадривают его и подталкивают к тому, чтобы быть агрессивным. Он дает еще один вариант для организации нападения.

Уайт помогает нам получать штрафные броски, отлично знает, как использовать свое тело, добиваться контакта.

Его розыгрыш тоже на отличном уровне. Горжусь его прогрессом и ростом за время в команде», – заключил главный тренер Чарльз Ли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Charlotte Observer
Материалы по теме
Коби Уайт: «Рядом с таким парнем, как Ламело Болл, невозможно не радоваться жизни»
1 марта, 14:56
Коби Уайт о возвращении в Чикаго: «Очень трогает, когда понимаешь, на скольких людей влияешь благодаря этой прекрасной игре»
25 февраля, 05:56
Коби Уайт может дебютировать за «Шарлотт» в матче против «Чикаго»
24 февраля, 14:48
