Чарльз Ли: «Ценю скромность Коби Уайта, но ему надо оставаться самим собой»

Чарльз Ли высоко оценил приход Коби Уайта в «Шарлотт».

Защитник Коби Уайт перебрался из «Чикаго» в «Шарлотт » по ходу сезона. Уайт набирает 15,2 очка, 2,6 подбора и 3,5 передачи, выходя со скамейки запасных.

«Ценю его скромность и желание влиться в коллектив. Но он чертовски хороший игрок, ему надо оставаться самим собой.

Парни подбадривают его и подталкивают к тому, чтобы быть агрессивным. Он дает еще один вариант для организации нападения.

Уайт помогает нам получать штрафные броски, отлично знает, как использовать свое тело, добиваться контакта.

Его розыгрыш тоже на отличном уровне. Горжусь его прогрессом и ростом за время в команде», – заключил главный тренер Чарльз Ли .