Туомас Иисало о Джевоне Смолле: «Он научился организовывать всю команду, не только самого себя»

Туомас Иисало похвалил новичка Джевона Смолла.

23-летний разыгрывающий Джевон Смолл был выбран под 48-м номером на драфте-2025 НБА. Защитник проводит первый сезон в «Мемфисе» на двустороннем контракте.

Смолл набирает 9 очков, 3,7 передачи и 3,1 подбора в среднем в 34 матчах.

«Он очень сильно изменился по сравнению с началом сезона, когда пришел в лигу и сразу попал в гущу событий. Работал упорно с индивидуальным тренером и всегда слушал его. Он всегда оправдывает ожидания. Никогда не жалуется. Стал гораздо лучше в защите, используя свой атлетизм. Действует более активно.

В нападении он научился чему-то новому для него. Сочетать темп и контроль над действиями другой команды, организовывать свою команду, а не только себя самого. Позиция разыгрывающего предельно важна.

Он развил и другие компоненты игры. Один из лучших по трехочковым с получения. Эффективно действует в пик-н-ролле. Все это благодаря труду», – заключил главный тренер Туомас Иисало.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Мемфиса»
Маловат только, а в остальном пока очень приятное впечатление оставляет, играет командно, даже на мяче что-то начинает получаться.

Правда Мемфис вероятно еще одного гарда возьмет на драфте, т.к. в диапазоне моков 5-10 только они и есть, если только не повезет с лотереей.
