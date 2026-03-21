Туомас Иисало о Джевоне Смолле: «Он научился организовывать всю команду, не только самого себя»

Туомас Иисало похвалил новичка Джевона Смолла.

23-летний разыгрывающий Джевон Смолл был выбран под 48-м номером на драфте-2025 НБА . Защитник проводит первый сезон в «Мемфисе » на двустороннем контракте.

Смолл набирает 9 очков, 3,7 передачи и 3,1 подбора в среднем в 34 матчах.

«Он очень сильно изменился по сравнению с началом сезона, когда пришел в лигу и сразу попал в гущу событий. Работал упорно с индивидуальным тренером и всегда слушал его. Он всегда оправдывает ожидания. Никогда не жалуется. Стал гораздо лучше в защите, используя свой атлетизм. Действует более активно.

В нападении он научился чему-то новому для него. Сочетать темп и контроль над действиями другой команды, организовывать свою команду, а не только себя самого. Позиция разыгрывающего предельно важна.

Он развил и другие компоненты игры. Один из лучших по трехочковым с получения. Эффективно действует в пик-н-ролле. Все это благодаря труду», – заключил главный тренер Туомас Иисало .