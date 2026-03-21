Майк Браун: «Жорди Фернандес меня переиграл»

Майк Браун прокомментировал сложную победу над «Нетс».

«Никс» справились с «Бруклином» в гостях (93:92), но испытывали проблемы в матче с аутсайдером чемпионата. Главный тренер Майк Браун прокомментировал исход встречи.

«Отдаю должное «Бруклину». Они ворвались в игру и действовали жестко с самого начала и весь матч. Это нас ошеломило. Жорди [Фернандес] меня переиграл.

Они переиграли нас во многих областях, нам просто удалось найти способ победить.

Сегодня был один из этих матчей. Мы не справлялись с давлением. В таких ситуациях надо просто принимать правильные решения. Пару раз пройдешь оппонента, и прессинг уменьшится.

Мы не успели завершить атаку больше раз, чем за весь год. Нехарактерный для нас матч, будем смотреть записи и постараемся стать лучше», – рассказал Браун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube SNY
Вы видели концовку этого матча? Бруклин проигрывал чет за 1.5 секунды до конца, и выносил мяч с середины площадки. В итоге дали Шафару, или как там новичка зовут под 77, в район трехочковой, но своей!!! в итоге тот бросил с середины и мимо.
У команды при минус 1, и выносе мяча было два человека на своей половине, а двое на чужой даже не пытались получить мяч.
Это настолько нелепо уже выглядит, что даже не смешно ужен
Ответ Ужратый Гусениц
Жорди переиграл Брауна, но себя переигрывать не собирался) Лишние победы Бруклину не к чему.
Ответ Ужратый Гусениц
это было очень смешно. Отдали новичку без броска, который стоял дальше всех от кольца соперника) так тот еще еле кинул, чтоб случайно не попасть
У Бруклина шестое переигрывание подряд кстати
... Но главные" грешники" покалеченная Индиана и Юта.
Материалы по теме
Майкл Портер вряд ли выйдет на площадку в нынешнем сезоне
сегодня, 13:18
НБА. 31 очко Джамала Мюррэя помогло «Денверу» справиться с «Торонто», «Хьюстон» разгромил «Атланту», «Миннесота» уступила «Портленду» и другие результаты
сегодня, 06:14
Джош Майнотт о защите против Карла-Энтони Таунса: «Я его знаю, и он не любит, когда играют жестко»
сегодня, 05:46
Рекомендуем
Главные новости
Ник Райт: «Никто не хочет играть против этой версии Луки Дончича»
8 минут назад
Андре Драммонд был оштрафован на 25000 долларов за неприемлемый жест в матче с «Сакраменто»
32 минуты назадВидео
Кэмерон Бузер о месте на драфте: «Для меня главное, чтобы команда подошла. Рассчитываю на долгую карьеру»
48 минут назад
НБА. «Орландо» примет «Лейкерс», «Хьюстон» встретится с «Майами» и другие матчи
сегодня, 16:18
Никола Вучевич о сломанном пальце: «Надеюсь зацепить пару игр «регулярки» и поймать ритм за неделю перед плей-офф»
сегодня, 16:10
Трэй Янг выбыл на неопределенный срок из-за травм бедра и спины
сегодня, 15:59
Леброн испугался аллигатора на поле для гольфа. Долго не решался взять мячик
сегодня, 15:52ВидеоСпортс"
«Этот ниггер подкрадывается». Аллигатор помешал Леброну Джеймсу играть в гольф
сегодня, 15:41Видео
Антон Юдин: «Знали, чего ожидать от Андрея Зубкова, но так бывает»
сегодня, 15:20
Василий Карасев: «В любом состоянии, любым составом оказались не по зубам уральцам»
сегодня, 15:17
