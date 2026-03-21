Майк Браун: «Жорди Фернандес меня переиграл»

Майк Браун прокомментировал сложную победу над «Нетс».

«Никс» справились с «Бруклином » в гостях (93:92), но испытывали проблемы в матче с аутсайдером чемпионата. Главный тренер Майк Браун прокомментировал исход встречи.

«Отдаю должное «Бруклину». Они ворвались в игру и действовали жестко с самого начала и весь матч. Это нас ошеломило. Жорди [Фернандес ] меня переиграл.

Они переиграли нас во многих областях, нам просто удалось найти способ победить.

Сегодня был один из этих матчей. Мы не справлялись с давлением. В таких ситуациях надо просто принимать правильные решения. Пару раз пройдешь оппонента, и прессинг уменьшится.

Мы не успели завершить атаку больше раз, чем за весь год. Нехарактерный для нас матч, будем смотреть записи и постараемся стать лучше», – рассказал Браун.