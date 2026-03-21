Майкл Портер вряд ли выйдет на площадку в нынешнем сезоне

Майкл Портер, вероятно, завершил сезон.

Форвард Майкл Портер занимается восстановлением после травмы задней поверхности бедра. Главный тренер «Бруклина » Жорди Фернандес уклончиво ответил на вопрос о возможности его возвращения в нынешнем чемпионате.

«Еще 2-3 недели, потом нужно выйти на уровень игровой формы. Не можем пока прогнозировать, но все очень близко. Проведем эти 2-3 недели и посмотрим на его состояние», – поделился специалист.

Регулярный сезон завершается 12 апреля. «Нетс» потеряли шансы на участие в следующей стадии (17-53).