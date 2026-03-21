Майкл Портер вряд ли выйдет на площадку в нынешнем сезоне
Майкл Портер, вероятно, завершил сезон.
Форвард Майкл Портер занимается восстановлением после травмы задней поверхности бедра. Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес уклончиво ответил на вопрос о возможности его возвращения в нынешнем чемпионате.
«Еще 2-3 недели, потом нужно выйти на уровень игровой формы. Не можем пока прогнозировать, но все очень близко. Проведем эти 2-3 недели и посмотрим на его состояние», – поделился специалист.
Регулярный сезон завершается 12 апреля. «Нетс» потеряли шансы на участие в следующей стадии (17-53).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брайана Льюиса
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
а могли бы пиков наскрести
Если сам Детройт не постучался - активный танкующий менеджмент должен постучаться ко всем потенциальным партнерам по сделке сам...