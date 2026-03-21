«Не было четкого графика, но теперь все отлично». Якоб Пелтль вернулся к игровой форме

Якоб Пелтль полностью восстановился после травмы спины.

Центровой «Торонто » Якоб Пелтль провел 36 минут на площадке в матче с «Детройтом», это лучший для него показатель в сезоне и с декабря 2024 года.

Пелтль вернулся после травмы спины в начале февраля и постепенно набрал ход.

«Чувствовал себя хорошо. Каждая игра разная, разный уровень бодрости и всего остального. Было нормально в матче и после.

Самым тяжелым было то, что не было точного графика восстановления. С большинством травм все достаточно понятно. Иногда чуть больше времени, чуть меньше. Но в целом ясно.

В этот раз были вопросы. Мы делали несколько прогнозов, надеялись на выздоровление, но все не могло завершиться само собой, просто со временем. Это было самым сложным», – заключил баскетболист.

Пелтль отыграл 34 матча в нынешнем чемпионате, набирая 10,7 очка, 7,8 подбора и 2,1 передачи в среднем.