Форвард Пьерр Ориола продлил контракт с «Манресой» до 2028 года

«Манреса» продолжит сотрудничество с Пьерром Ориолой.

33-летний испанский форвард Пьерр Ориола (208 см) продолжит выступление за «Манресу». Баскетболист присоединился к команде в середине ноября и стал важной частью ротации, набирая 9,1 очка, 5,6 подбора и 1,8 передачи в Еврокубке.

Ориола пришел в клуб в третий раз за карьеру и останется в нем до конца сезона-2027/28.