Форвард Пьерр Ориола продлил контракт с «Манресой» до 2028 года

«Манреса» продолжит сотрудничество с Пьерром Ориолой.

33-летний испанский форвард Пьерр Ориола (208 см) продолжит выступление за «Манресу». Баскетболист присоединился к команде в середине ноября и стал важной частью ротации, набирая 9,1 очка, 5,6 подбора и 1,8 передачи в Еврокубке.

Ориола пришел в клуб в третий раз за карьеру и останется в нем до конца сезона-2027/28.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Манресы»
Материалы по теме
ACB. «Манреса» проиграла «Мурсии», 24 очка Пэтти Миллса помогли «Тенерифе» победить «Уникаху» и другие результаты
вчера, 22:05
ACB. «Реал» обыграл «Форса Льейду», «Ховентуд» выиграл у «Барселоны» и другие результаты
15 марта, 20:18
Еврокубок. 1/8 финала. 38 очков Деванте Джонса помогли «Тренто» победить «Венецию» в овертайме, «Тюрк Телеком» выиграл у «Манресы» и другие результаты
11 марта, 21:23
Рекомендуем
Главные новости
Дюрэнт о достижении результата Джордана по очкам в НБА: «Невероятно, но мне еще многое предстоит сделать»
6 минут назад
Роберт Орри о 16-м техническом Дончиче за перепалку с Битадзе: «Надо отвечать игрой, поражение обиднее слов»
47 минут назад
Джеймс о победном броске Кеннарда: «Когда увидел, у кого мяч, то понял, что это верняк»
53 минуты назад
Джонатан Куминга после первого матча против «Уорриорз»: «Не думаю о прошлом. Меня заботит только новая команда, у меня тут все отлично»
56 минут назад
НБА. Трехочковый Люка Кеннарда принес «Лейкерс» победу над «Орландо», Амен Томпсон добавил мяч в кольцо под сирену матча с «Майами», позволив «Хьюстону» взять верх, и другие результаты
сегодня, 06:16
Гога Битадзе отверг обвинения Дончича: «В моей стране понятие семьи священно. Я бы никогда не сказал ему такого»
сегодня, 06:14
Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков в игре с «Вашингтоном», у «Оклахомы» победная серия из 11 матчей
сегодня, 06:06Видео
Соломон Хилл подколол Макгрэйди: «В его времена было столько талантливых игроков, что он не мог пройти первый раунд»
сегодня, 05:57
Леброн Джеймс побил рекорд НБА по количеству сыгранных матчей
сегодня, 05:43Фото
Кевин Дюрэнт обошел Майкла Джордана по набранным очкам за карьеру в НБА
сегодня, 05:40
Ко всем новостям
Последние новости
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
8 минут назад
ACB. «Манреса» проиграла «Мурсии», 24 очка Пэтти Миллса помогли «Тенерифе» победить «Уникаху» и другие результаты
вчера, 22:05
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Монако», «Страсбур» обыграл «Шоле» и другие результаты
вчера, 21:17
Адриатическая лига. «Будучность» уступила «Дубаю», «Борац Чачак» проиграл «Илирии»
вчера, 20:59
Джош Нибо близок к переходу в «Барселону»
вчера, 20:20
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с ПАОКом, «Арис» победил «Кардицас» и другие результаты
вчера, 19:50
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» победил «Анадолу Эфес», «Тофаш» уступил «Меркезефенди»
вчера, 19:50
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Надежда» обыграла «Динамо Москва» в двойном овертайме, 26+14 Мусиной помогли «Нике» победить «Спарту энд К»
вчера, 18:15
Девон Холл получил предложения с зарплатой в 2,5 миллиона евро от «Милана» и «Дубая»
вчера, 17:35
Хассан Диалло из «Пантерс» был поражен ростом Оливье Риу (236 см) в матче NCAA
вчера, 14:59Видео
Рекомендуем