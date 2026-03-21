Форвард Пьерр Ориола продлил контракт с «Манресой» до 2028 года
«Манреса» продолжит сотрудничество с Пьерром Ориолой.
33-летний испанский форвард Пьерр Ориола (208 см) продолжит выступление за «Манресу». Баскетболист присоединился к команде в середине ноября и стал важной частью ротации, набирая 9,1 очка, 5,6 подбора и 1,8 передачи в Еврокубке.
Ориола пришел в клуб в третий раз за карьеру и останется в нем до конца сезона-2027/28.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Манресы»
