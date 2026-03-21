1

Сергей Кущенко: «Клубы, которые идут ниже Топ-4, на самом деле ярчайшие»

Кущенко оценил уровень выступающих в Лиге ВТБ команд.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил свое мнение о текущем сезоне российского чемпионата.

«Единая лига ВТБ – коммерческая. Тренер выберет сильнейшего игрока. Хотелось, чтобы это парень с российским паспортом. Важно, чтобы игроки развивались и росли. А выходят играть сильнейшие.

У каждого сезона своя режиссура и свой сценарий. Идеи в начале сезона корректируются к концовке из-за травм и изменений. Режиссурой этого сезона я доволен. Клубы, которые идут ниже четверки, на самом деле ярчайшие. Они каждый сезон добавляют что-то свое и очень интересное, важное», – сказал Кущенко.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Okko
logoЕдиная лига ВТБ
logoСергей Кущенко
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
"У каждого сезона своя режиссура и свой сценарий" - предельно откровенно :-)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
