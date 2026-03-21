  • Дюрэнт потроллил критиков «Хьюстона» после победы над «Атлантой»: «Как вам сегодня язык тела? А вайб хороший был?»
Дюрэнт отреагировал на критику атмосферы в «Хьюстоне».

Сегодня «Хьюстон» прервал 11-матчевую победную серию «Атланты» (117:95). После игры форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт потроллил критиков команды, которые уделяли много внимания языку тела игроков «Рокетс». Самого же Дюрэнта обвиняли в том, что он разрушает атмосферу в раздевалке.

Прежде чем журналисты успели задать звезде вопросы, он задал пару вопросов сам.

«Как вам сегодня язык тела? Он был хорош?» 

Услышав утвердительный ответ, форвард задал следующий вопрос.

«Как вам вайб? Хороший вайб был?»

Услышав, что вайб и правда был хороший, Дюрэнт ехидно улыбнулся. 

Позже он заявил, что для него подобная критика – это привычное дело.

«Когда мы проигрываем, конечно, мы становимся легкой мишенью, – я становлюсь легкой мишенью. Когда мы проигрываем, все сразу: «Посмотрите на Кей Ди. Посмотрите, он же не улыбается». Но когда мы побеждаем, когда мы радуемся, бьемся друг об друга грудью, и отлично проводим время на площадке, об этом никогда не говорят. Такова природа этой игры», – сказал Дюрэнт.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
Вообще-то говорят. Это то, чего очень не хватает, а когда этого нет, то и говорить не о чем, кроме негатива.
Поговорим о языке тела после очередной игры с ЛАЛ.
