Дуэйн Бэйкон и Тамир Блатт разделили награду MVP 32-го тура Евролиги
Евролига назвала MVP 32-х матчей турнира.
Награду самому ценному игроку 32-го тура Евролиги разделили между собой защитники Дуэйн Бэйкон («Дубай») и Тамир Блатт («Маккаби Тель-Авив»).
Бэйкон помог своей команде справиться с «Баварией» (87:74), набрав 21 очко, 3 подбора, 6 передач и 3 перехвата. Игрок реализовал 8 из 10 двухочковых, 1 их 4 трехочковых и 2 из 2 штрафных бросков.
Блатт привел «Маккаби» к победе над «Виллербаном» (89:85). В его активе дабл-дабл – 14 очков и 13 передач при 4 из 7 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем