Дуэйн Бэйкон и Тамир Блатт разделили награду MVP 32-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 32-х матчей турнира.

Награду самому ценному игроку 32-го тура Евролиги разделили между собой защитники Дуэйн Бэйкон («Дубай») и Тамир Блатт («Маккаби Тель-Авив»).

Бэйкон помог своей команде справиться с «Баварией» (87:74), набрав 21 очко, 3 подбора, 6 передач и 3 перехвата. Игрок реализовал 8 из 10 двухочковых, 1 их 4 трехочковых и 2 из 2 штрафных бросков.

Блатт привел «Маккаби» к победе над «Виллербаном» (89:85). В его активе дабл-дабл – 14 очков и 13 передач при 4 из 7 из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
