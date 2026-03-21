Сергей Кущенко: «Победа МБА-МАИ в Кубке России – это победа системы»

«Победа МБА-МАИ – это победа системы. Я следил за развитием ситуации и формированием системы. Если бы не было победы, я бы сказал, что система забуксовала, но все сработало. Важно верить в свою систему. Победа одержана на выезде, с очень серьезными соперниками. 

А у МБА система, семья. К победам невозможно подойти без преодоления. Но клуб выбрал правильную систему: «мы тебе поможем, а ты выдай максимум на паркете», – сказал Кущенко.

МБА-МАИ не только впервые стал победителем Кубка России, но и вообще завоевал первый трофей в баскетболе 5х5 в истории клуба – как у мужчин, так и у женщин.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Okko
🤣 да победить нижний который два овертайма сыграл ещё и прилетел в день игры ...система
Материалы по теме
Василий Карасев о победе в финале Кубка России: «В концовке баскетбольный бог оказался на нашей стороне»
15 марта, 17:05
Владимир Дячок: «Надо создать условия, чтобы все команды Единой лиги ВТБ участвовали в Кубке России»
15 марта, 14:18
Андрей Зубков – MVP «Финала четырех» Кубка России
15 марта, 13:44
Кирилл Попов набрал 35 очков в матче с «Самарой» – лучший результат среди россиян в сезоне
2 минуты назад
Дончич о победном броске Кеннарда: «Люк – один из лучших снайперов в НБА. Я полностью ему доверяю»
23 минуты назад
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встречается с «Бетсити Пармой» и другие матчи
42 минуты назадLive
Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама
47 минут назадВидео
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 12:40Видео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Ираклиса», «Паниониос» принимает «Панатинаикос»
43 минуты назадLive
Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»
сегодня, 13:36
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
сегодня, 13:25
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
сегодня, 12:40
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
Рекомендуем