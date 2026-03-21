Сергей Кущенко: «Победа МБА-МАИ в Кубке России – это победа системы»

Кущенко: Победа МБА-МАИ в Кубке России – это победа системы.

«Победа МБА-МАИ – это победа системы. Я следил за развитием ситуации и формированием системы. Если бы не было победы, я бы сказал, что система забуксовала, но все сработало. Важно верить в свою систему. Победа одержана на выезде, с очень серьезными соперниками.

А у МБА система, семья. К победам невозможно подойти без преодоления. Но клуб выбрал правильную систему: «мы тебе поможем, а ты выдай максимум на паркете», – сказал Кущенко.

МБА-МАИ не только впервые стал победителем Кубка России, но и вообще завоевал первый трофей в баскетболе 5х5 в истории клуба – как у мужчин, так и у женщин.