Сергей Кущенко: «Победа МБА-МАИ в Кубке России – это победа системы»
«Победа МБА-МАИ – это победа системы. Я следил за развитием ситуации и формированием системы. Если бы не было победы, я бы сказал, что система забуксовала, но все сработало. Важно верить в свою систему. Победа одержана на выезде, с очень серьезными соперниками.
А у МБА система, семья. К победам невозможно подойти без преодоления. Но клуб выбрал правильную систему: «мы тебе поможем, а ты выдай максимум на паркете», – сказал Кущенко.
МБА-МАИ не только впервые стал победителем Кубка России, но и вообще завоевал первый трофей в баскетболе 5х5 в истории клуба – как у мужчин, так и у женщин.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Okko
🤣 да победить нижний который два овертайма сыграл ещё и прилетел в день игры ...система
