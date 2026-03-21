Команда пловцов в плавках пришла на матч NCAA поддержать своих и всячески отвлекала соперников

Пловцы пришли поддержать баскетболистов.

Команда пловцов университета Майами решила поддержать своих баскетболистов в матче NCAA против Южного методистского университета и заявилась на игру в плавках.

Ребята шумели, свистели и мешали соперникам пробивать штрафные, что, возможно, помогло их товарищам по учебному заведению одержать победу – 89:79.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Джейрона Мэя в соцсети X
что что, а студенческий спорт США по уровню конечно топ
Материалы по теме
Центровой университета Коннектикута Тэррис Рид собрал больше подборов (27), чем вся команда команда соперника (23)
вчера, 08:59Видео
Снуп Догг и Барак Обама считают, что Аризона выиграет «Мартовское безумие». Букмекеры дают на это 4.80
19 марта, 09:25
«Болезненный опыт». Даррин Питерсон преодолел проблемы со здоровьем и рассказал о пережитом
14 марта, 14:40
Брук Лопес установил уникальное достижение в истории НБА: 18 000 очков, 2 000 блоков и 1 000 трехочковых
13 минут назад
Кирилл Попов набрал 35 очков в матче с «Самарой» – лучший результат среди россиян в сезоне
47 минут назад
Дончич о победном броске Кеннарда: «Люк – один из лучших снайперов в НБА. Я полностью ему доверяю»
сегодня, 14:20
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встречается с «Бетсити Пармой» и другие матчи
сегодня, 14:01Live
Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама
сегодня, 13:56Видео
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 12:40Видео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Илона Корстин о кадровых перестановках в Лиге ВТБ: «Лучше чинить машину на ходу, чем отправить ее в кювет»
2 минуты назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» проиграл «Эсенлер Эрокспору», «Бешикташ» принимает «Трабзонспор» и другие матчи
28 минут назадLive
Роман Скворцов о прогрессе Егора Рыжова: «Йовица Арсич на пути к тому, чтобы сделать из него человека»
32 минуты назад
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Ираклиса», «Паниониос» принимает «Панатинаикос»
сегодня, 14:00Live
Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»
сегодня, 13:36
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
сегодня, 13:25
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
сегодня, 12:40
