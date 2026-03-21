Команда пловцов в плавках пришла на матч NCAA поддержать своих и всячески отвлекала соперников

Пловцы пришли поддержать баскетболистов.

Команда пловцов университета Майами решила поддержать своих баскетболистов в матче NCAA против Южного методистского университета и заявилась на игру в плавках.

Ребята шумели, свистели и мешали соперникам пробивать штрафные, что, возможно, помогло их товарищам по учебному заведению одержать победу – 89:79.