Дрэймонд Грин считает, что защита «Лейкерс», использующая «хитрые» приемы, развалится в плей-офф

Грин оценил опасность «Лейкерс» в плей-офф.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин высказал свое мнение о перспективах «Лейкерс » в плей-офф.

«Лука играет просто невероятно. По иронии, «Лейкерс» тоже играют просто невероятно. По иронии, Деандре Эйтон заиграл лучше. По иронии, Маркус Смарт заиграл лучше – в этом и заключается магия Луки Дончича. Лука, находящийся на пике формы, делает всех вокруг себя лучше. И поэтому задаешься вопросом: насколько опасны они могут быть в плей-офф?

И часть меня хочет сказать: «да никакой опасности нет». Но другая часть меня понимает, что это не так. У тебя на площадке одновременно Лука Дончич и Леброн Джеймс. У тебя есть шанс, всегда, против кого угодно. Команды, которые будут оказывать на них давление, создадут им проблемы в плей-офф, заставив их обороняться. В защите они совсем не сильны.

Они используют какие-то хитрые приемы, какую-то зонную защиту, которая переходит в личную. И в серии плей-офф, если ты так играешь... ну, может, через одну игру, может, две, соперники найдут пару комбинаций, чтобы разорвать эту хрень, а потом тебе придется играть в обычную защиту… Я просто не уверен, что они достаточно хороши в обороне, чтобы пройти весь путь до конца, но в плей-офф они всегда будут опасны», – сказал Грин.

В марте защитный рейтинг «Лейкерс» составляет 111,9, что является 10-м показателем в НБА . В этом месяце команда одержала 10 побед при 1 поражении и выиграла последние 8 матчей.