  Дрэймонд Грин считает, что защита «Лейкерс», использующая «хитрые» приемы, развалится в плей-офф
Дрэймонд Грин считает, что защита «Лейкерс», использующая «хитрые» приемы, развалится в плей-офф

Грин оценил опасность «Лейкерс» в плей-офф.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказал свое мнение о перспективах «Лейкерс» в плей-офф.

«Лука играет просто невероятно. По иронии, «Лейкерс» тоже играют просто невероятно. По иронии, Деандре Эйтон заиграл лучше. По иронии, Маркус Смарт заиграл лучше – в этом и заключается магия Луки Дончича. Лука, находящийся на пике формы, делает всех вокруг себя лучше. И поэтому задаешься вопросом: насколько опасны они могут быть в плей-офф?

И часть меня хочет сказать: «да никакой опасности нет». Но другая часть меня понимает, что это не так. У тебя на площадке одновременно Лука Дончич и Леброн Джеймс. У тебя есть шанс, всегда, против кого угодно. Команды, которые будут оказывать на них давление, создадут им проблемы в плей-офф, заставив их обороняться. В защите они совсем не сильны.

Они используют какие-то хитрые приемы, какую-то зонную защиту, которая переходит в личную. И в серии плей-офф, если ты так играешь... ну, может, через одну игру, может, две, соперники найдут пару комбинаций, чтобы разорвать эту хрень, а потом тебе придется играть в обычную защиту… Я просто не уверен, что они достаточно хороши в обороне, чтобы пройти весь путь до конца, но в плей-офф они всегда будут опасны», – сказал Грин.

В марте защитный рейтинг «Лейкерс» составляет 111,9, что является 10-м показателем в НБА. В этом месяце команда одержала 10 побед при 1 поражении и выиграла последние 8 матчей.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Дрэймонда Грина
сказал игрок команды, которая на пике использовала как раз всякие хитрые защитные схемы с миксованной защитой
Ответ PersonalJesuss
Значит шарит о чем говорит)
С топ исполнителями в защите. А тут лука, эйтон, ривс и 41 год
по-настоящему в плофф работают только заслоны Богута и опека Карусо))
Остальное -шляпа
Чтобы победить систему, нужно самому стать системой
Ответ EL GATO
И заступы под бросок Зазы Пачулии
Это конечно исторический момент был. Интересно: в какую бы сторону пошло развитие лиги, если бы киборг тогда не травмировался и создал бы новый виток Династии Спёрз...
Мир бы не увидел волшебника Стефа? Или это ещё сильнее закалило бы его характер и стало бы ещё ярче на небосклоне ассоциации?..
Ну, Лейкерс там хотя бы окажутся.
На самом деле, Смарт делает всех вокруг лучше, если речь идёт о защите. Он как индивидуальщик и игрок периметра немного (много) поизносился, но вот самоотдача всё та же.
Леброн, летящий за подбором параллельно площадке в стиле Родмана - это очередной виток в его развитии. Удивительно, но он умеет меняться на протяжении всей карьеры. Хотя у него уже всё есть, он чуть ли не миллиардер. Если он ещё в этом сезоне возьмёт перстень, то это будет феноменально
Он уже миллиардер))
Так он любит баскетбол, поэтому и отдаётся игре. А если бы не любил, то до 40 лет не играл бы.
Как понимаю Лейкерс по его мнению играет только по иронии)
"Ирония судьбы" —Часть 3)
Комментарий удален пользователем
Нигде не сказано, что не опасны. Ни напрямую, ни в контексте.
