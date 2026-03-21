Карл-Энтони Таунс мог пропустить матч из-за проблем со здоровьем у отца, но тот велел сыну выйти на площадку
Таунс переживает из-за здоровья своего отца.
Перед игрой против «Бруклина» статус центрового «Нью-Йорка» Карла-Энтони Таунса значился с пометкой «под вопросом». После матча Таунс рассказал, что причиной было состояние здоровье его отца, который все равно велел сыну выйти на паркет.
«Я люблю тебя, пап», – несколько раз повторил баскетболист.
По итогам победной встречи с «Нетс» (93:92) Таунс оформил дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов.
Мать баскетболиста скончалась в 2020 году от COVID-19.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
1 комментарий
Молодец Карл, папу надо слушать
