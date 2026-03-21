  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Карл-Энтони Таунс мог пропустить матч из-за проблем со здоровьем у отца, но тот велел сыну выйти на площадку
1

Таунс переживает из-за здоровья своего отца.

Перед игрой против «Бруклина» статус центрового «Нью-Йорка» Карла-Энтони Таунса значился с пометкой «под вопросом». После матча Таунс рассказал, что причиной было состояние здоровье его отца, который все равно велел сыну выйти на паркет.

«Я люблю тебя, пап», – несколько раз повторил баскетболист.

По итогам победной встречи с «Нетс» (93:92) Таунс оформил дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов.

Мать баскетболиста скончалась в 2020 году от COVID-19.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Томми Бира в соцсети X
logoКарл-Энтони Таунс
logoНБА
logoНью-Йорк
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец Карл, папу надо слушать
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джош Майнотт о защите против Карла-Энтони Таунса: «Я его знаю, и он не любит, когда играют жестко»
вчера, 05:46
Кто в НБА чаще всех получает блок-шоты
12 марта, 09:10
Кармело Энтони: «Все ждут от Таунса стабильности. К плей-офф нужно собраться – там оправданий уже не будет»
11 марта, 07:47
Рекомендуем
Главные новости
Кирилл Попов набрал 35 очков в матче с «Самарой» – лучший результат среди россиян в сезоне
15 минут назад
Дончич о победном броске Кеннарда: «Люк – один из лучших снайперов в НБА. Я полностью ему доверяю»
36 минут назад
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встречается с «Бетсити Пармой» и другие матчи
55 минут назадLive
Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама
сегодня, 13:56Видео
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 12:40Видео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Ираклиса», «Паниониос» принимает «Панатинаикос»
56 минут назадLive
Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»
сегодня, 13:36
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
сегодня, 13:25
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
сегодня, 12:40
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
Рекомендуем