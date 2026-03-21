«Орландо» перевел Джамала Кэйна на стандартный двухлетний контракт

Кейн получил от «Мэджик» стандартное соглашение.

По информации инсайдера Майкла Скотто, форвард Джамал Кэйн (27 лет, 201 см), выступавший на двустороннем контракте, подписал с «Орландо » стандартное соглашение сроком на 2 года. На сезон-2026/27 действует опция команды.

В последних пяти играх Кейн набирал в среднем 8 очков, реализуя 56% бросков с игры и 53% из-за дуги. Его средние показатели за сезон составляют 3,5 очка и 1,1 подбора.