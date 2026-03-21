Чемпионат Турции. «Бахчешехир» победил «Анадолу Эфес», «Тофаш» уступил «Меркезефенди»

Сегодня в чемпионате Турции прошли три матча.

«Бахчешехир» обыграл «Анадолу Эфес», «Тофаш» уступил «Меркезефенди». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 20-2, Бешикташ – 18-4, Бахчешехир – 17-6, Трабзонспор – 16-6, Тюрк Телеком – 14-8, Анадолу Эфес – 14-9, Эсенлер Эрокспор – 13-9, Галатасарай – 13-10, Тофаш – 10-13, Мерсин – 9-13, Меркезефенди – 9-14, Маниса – 7-15, Бурсаспор – 6-1,6 Петким Спор – 6-16, Каршияка – 4-18, Бююкчекмедже – 3-20. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.