ACB. «Манреса» проиграла «Мурсии», 24 очка Пэтти Миллса помогли «Тенерифе» победить «Уникаху» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли четыре матча.

«Манреса» проиграла «Мурсии», «Уникаха» уступила «Тенерифе». Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 20-2, Валенсия – 16-6, Барселона –15-7, Мурсия – 16-7, Уникаха – 15-8, Баскония – 14-7, Ховентуд – 14-8, Тенерифе – 14-9, Бильбао – 14-10, Жирона – 11-11, Манреса – 9-14, Бреоган – 8-14, Форса Льейда – 8-14, Гран-Канария – 7-15, Сарагоса – 7-16, Сан-Пабло Бургос – 6-17, Андорра – 6-17, Гранада – 2-20. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.