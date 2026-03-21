Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Надежда» обыграла «Динамо Москва» в двойном овертайме, 26+14 Мусиной помогли «Нике» победить «Спарту энд К»

Сегодня в рамках плей-офф женской Премьер-лиги прошли три матча.

«Надежда» победила «Динамо Москва» после двух овертаймов, «Ника» справилась со «Спартой энд К». Женщины Премьер-лига 1/4 финала (до двух побед) Надежда – Динамо Москва – 87:80 2ОТ (20:23, 13:14, 23:8, 11:22, 8:8, 12:5) НАДЕЖДА : Беверли (23 + 9 подборов), Комарова (17 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Колосовская (16 + 10 подборов), Комарова (11) ДИНАМО МОСКВА : Кузнецова (18 + 7 подборов), Пьер Луис (15 + 5 подборов + 8 потерь), Маккарти-Уильямс (15 + 6 передач + 6 потерь) 21 марта . 14.00 «Надежда» повела – 1-0. УГМК – Енисей – 74:52 (26:13, 15:15, 19:12, 14:12) УГМК : Клюндикова (16 + 10 подборов), Уокер (10 + 6 подборов) ЕНИСЕЙ : Шарова (11), Егорова (10) 21 марта . 15.00 УГМК повел – 1-0. Ника – Спарта энд К – 75:72 (19:18, 18:18, 13:12, 25:24) НИКА : Мусина (26 + 14 подборов), Лира Маседу (13 + 5 подборов), Хендерсон (12 + 5 подборов) СПАРТА ЭНД К : Перова (26 + 5 перехватов), Нуритдинова (21 + 5 перехватов), Люлина (10 + 6 подборов) 21 марта . 18.30 «Ника» повела – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.