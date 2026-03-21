  • Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Надежда» обыграла «Динамо Москва» в двойном овертайме, 26+14 Мусиной помогли «Нике» победить «Спарту энд К»
Сегодня в рамках плей-офф женской Премьер-лиги прошли три матча.

«Надежда» победила «Динамо Москва» после двух овертаймов, «Ника» справилась со «Спартой энд К».

Женщины

Премьер-лига

1/4 финала (до двух побед)

Надежда – Динамо Москва – 87:80 2ОТ (20:23, 13:14, 23:8, 11:22, 8:8, 12:5)

НАДЕЖДА: Беверли (23 + 9 подборов), Комарова (17 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Колосовская (16 + 10 подборов), Комарова (11)

ДИНАМО МОСКВА: Кузнецова (18 + 7 подборов), Пьер Луис (15 + 5 подборов + 8 потерь), Маккарти-Уильямс (15 + 6 передач + 6 потерь)

21 марта. 14.00

«Надежда» повела – 1-0.

УГМК – Енисей – 74:52 (26:13, 15:15, 19:12, 14:12)

УГМК: Клюндикова (16 + 10 подборов), Уокер (10 + 6 подборов)

ЕНИСЕЙ: Шарова (11), Егорова (10)

21 марта. 15.00

УГМК повел – 1-0.

Ника – Спарта энд К – 75:72 (19:18, 18:18, 13:12, 25:24)

НИКА: Мусина (26 + 14 подборов), Лира Маседу (13 + 5 подборов), Хендерсон (12 + 5 подборов)

СПАРТА ЭНД К: Перова (26 + 5 перехватов), Нуритдинова (21 + 5 перехватов), Люлина (10 + 6 подборов)

21 марта. 18.30

«Ника» повела – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
