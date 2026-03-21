Мозес Райт подтвердил, что получил предложения от «Барселоны» и «Жальгириса»

«Барселона» и «Жальгирис» сделали предложения Райту.

После победы над «Реалом» (87:85) центровой «Жальгириса» Мозес Райт отреагировал на вопрос о переходе в «Барселону» короткой фразой, поначалу избегая обсуждения предполагаемой сделки.

«Скажу то же, что и Эргин Атаман: ненавижу медиа.

Да, я получаю предложения от клубов, но сейчас сосредоточен только на игре здесь. У меня есть предложение от «Жальгириса » и от «Барселоны» – сейчас меня интересует только «Жальгирис».

Я не понимаю, что происходит. Видел, что переход Джоша Нибо в «Барселону» – это решенное дело (улыбается). Прямо сейчас много игроков переходит в «Барселону». Кто еще едет туда? Видел, они присматриваются к Надиру Ифи… Может, им просто нужен француз? Хотя Джош не француз, он словенец. У них уже есть словенец, а теперь они хотят французских разыгрывающих. Я не знаю, что творится в «Барсе», – пошутил баскетболист.

Райт – один из лучших центровых турнира в текущем сезоне, который набирает в среднем 13 очков и 6 подборов.

Тем временем «Жальгирис», одержав 18-ю победу, продолжает укреплять свои позиции в борьбе за плей-офф, деля шестое место с пятью другими командами.