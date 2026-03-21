0

Мозес Райт подтвердил, что получил предложения от «Барселоны» и «Жальгириса»

После победы над «Реалом» (87:85) центровой «Жальгириса» Мозес Райт отреагировал на вопрос о переходе в «Барселону» короткой фразой, поначалу избегая обсуждения предполагаемой сделки.

«Скажу то же, что и Эргин Атаман: ненавижу медиа.

Да, я получаю предложения от клубов, но сейчас сосредоточен только на игре здесь. У меня есть предложение от «Жальгириса» и от «Барселоны» – сейчас меня интересует только «Жальгирис».

Я не понимаю, что происходит. Видел, что переход Джоша Нибо в «Барселону» – это решенное дело (улыбается). Прямо сейчас много игроков переходит в «Барселону». Кто еще едет туда? Видел, они присматриваются к Надиру Ифи… Может, им просто нужен француз? Хотя Джош не француз, он словенец. У них уже есть словенец, а теперь они хотят французских разыгрывающих. Я не знаю, что творится в «Барсе», – пошутил баскетболист.

Райт – один из лучших центровых турнира в текущем сезоне, который набирает в среднем 13 очков и 6 подборов.

Тем временем «Жальгирис», одержав 18-ю победу, продолжает укреплять свои позиции в борьбе за плей-офф, деля шестое место с пятью другими командами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Мозес Райт
logoЖальгирис
logoЕвролига
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Кирилл Попов набрал 35 очков в матче с «Самарой» – лучший результат среди россиян в сезоне
4 минуты назад
Дончич о победном броске Кеннарда: «Люк – один из лучших снайперов в НБА. Я полностью ему доверяю»
25 минут назад
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встречается с «Бетсити Пармой» и другие матчи
44 минуты назадLive
Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама
49 минут назадВидео
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 12:40Видео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Ираклиса», «Паниониос» принимает «Панатинаикос»
45 минут назадLive
Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»
сегодня, 13:36
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
сегодня, 13:25
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
сегодня, 12:40
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
Рекомендуем