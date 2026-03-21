Гилджес-Александер: «Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Денвера» жаловался на штрафные Йокича, фанат «Лейкерс» – на штрафные Луки. Это просто часть игры»

Гилджес-Александер высказался о критике своего большого количества штрафных.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер , который получил от болельщиков прозвище «продавец штрафных», отреагировал на направленную на него критику.

«Я понимаю, почему болельщики негодуют, потому что они фанаты какой-то другой команды. Они играют против нас, и в последние пару лет нам случалось обыгрывать их команду. А мы обыгрывали их, потому что набирали больше очков. Мы набирали их с линии штрафных, со средней дистанции, из-за дуги, снова штрафные – все что угодно. Так что я прекрасно понимаю, почему они расстроены.

Но вы никогда не услышите, чтобы фанат «Оклахомы» жаловался на мои штрафные. Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Денвера » жаловался на штрафные Йокича . Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Лейкерс » жаловался на штрафные Луки. Это просто часть игры. Но мне это нравится, это создает ажиотаж. Дает энергию, появляются знаковые противостояния. Это то, что делает НБА такой увлекательной. Честно говоря, тот факт, что им не все равно, – это здорово, потому что они смотрят трансляции, телевизионные контракты растут, и я получаю больше денег. Так уж все устроено. Честно говоря, я именно так это и вижу. Так что мне это нравится. Это потрясающе. Это делает игры еще интереснее», – сказал действующий MVP.

В текущем сезоне Гилджес-Александер в среднем исполняет 9,1 штрафного броска за игру – меньше, чем Лука Дончич (10,3), и столько же, сколько Дени Авдия. Он отмечает, что единственный сезон, когда он набирал в среднем двузначное количество попыток, был 2022/23.

«И никому не было до этого дела, – заметил он, – потому что мы были на десятом месте».