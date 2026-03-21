Гилджес-Александер: «Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Денвера» жаловался на штрафные Йокича, фанат «Лейкерс» – на штрафные Луки. Это просто часть игры»

Гилджес-Александер высказался о критике своего большого количества штрафных.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, который получил от болельщиков прозвище «продавец штрафных», отреагировал на направленную на него критику.

«Я понимаю, почему болельщики негодуют, потому что они фанаты какой-то другой команды. Они играют против нас, и в последние пару лет нам случалось обыгрывать их команду. А мы обыгрывали их, потому что набирали больше очков. Мы набирали их с линии штрафных, со средней дистанции, из-за дуги, снова штрафные – все что угодно. Так что я прекрасно понимаю, почему они расстроены.

Но вы никогда не услышите, чтобы фанат «Оклахомы» жаловался на мои штрафные. Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Денвера» жаловался на штрафные Йокича. Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Лейкерс» жаловался на штрафные Луки. Это просто часть игры. Но мне это нравится, это создает ажиотаж. Дает энергию, появляются знаковые противостояния. Это то, что делает НБА такой увлекательной. Честно говоря, тот факт, что им не все равно, – это здорово, потому что они смотрят трансляции, телевизионные контракты растут, и я получаю больше денег. Так уж все устроено. Честно говоря, я именно так это и вижу. Так что мне это нравится. Это потрясающе. Это делает игры еще интереснее», – сказал действующий MVP.

В текущем сезоне Гилджес-Александер в среднем исполняет 9,1 штрафного броска за игру – меньше, чем Лука Дончич (10,3), и столько же, сколько Дени Авдия. Он отмечает, что единственный сезон, когда он набирал в среднем двузначное количество попыток, был 2022/23. 

«И никому не было до этого дела, – заметил он, – потому что мы были на десятом месте».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
С чувака уже буквально мемы делают, где он показывает контакт с игроком находясь буквально в полуметре от него. У людей больше вопросов к тому, как судьи позволяют Окле защищаться. Момент с Эдвардсом, где на нём буквально сфолили три раза подряд, а судьи даже не подумали свистнуть показательный. Свистнули после того, как Финч взбесился. Ни одной команде в лиге такого не позволяют. Не будь подобного фаворитизма к невероятным защитникам Оклы, то и к ШГА вопросов бы не было.
Ответ MitsubushiSony
Ну сперс с ними подобное уже было, они тоже в числе фаворитов у полосатых) посмотрим в плове если схлестнутся, к кому больше будет фаворитизма)
Фолы на Йокиче и Луке не построены на фантомных фолах, где едва можно заметить касание. Ну и плюс он любитель падать и корчить гримасы при малейшем контакте. https://i.ytimg.com/vi/SccXwkDK62A/maxresdefault.jpg
Ответ Alexander Dobriy
Комментарий скрыт
Ответ Alexander Dobriy
это видимо не Йокич в прошлом по отлетал от касания Хардена, так будто его камаз сбил. И не Йокич недавно 2 раза просто ложился на игроков ниже него и намного легче. Я понимаю что у вас фанбоев мозги деформированы в край, но совесть тоже надо иметь.
Если бы Йокич был черным, и звали его Николас Йоктавиус-третий, а Лука был Лусиан Донинан, а ШГА был бы простым сербским парнем Александром Шейвич, то комментарии на спортсе были бы совершенно другие )
Ответ Ужратый Гусениц
Так и судили бы их по-другому.

Как у Шея вообще хватило совести приплести сюда Йокича, на котором не свистят и половины.
Ответ Ужратый Гусениц
Ох уж эти юзеры спортса которые рофлят над ШГА по всему миру, и в первую очередь в Америке. Ведь все дело в цвете кожи и славянистости, ога
Болельщики жалуются на двойные стандарты Шаечка...
На то КАКИЕ фолы дают пробивать тебе и на то какие нарушения в защите ПРОЩАЮТ твоим коллегам.
вот от дикого контраста двуличности судей и горит волна возмущения :-)
Все трое флопят, но ШГА больше всех и свистят ему совсем пургу тоже чаще остальных.
Ответ Prekrasnoe_utro
Видать опять стринги закрыли глаза, у ШГА меньше штрафных, чем у Дончича, а у медленного Йокича меньше бросков, чем у ШГА, но штрафных почти одинаково))
Ответ Nbw77785
Броски с фолом засчитываются только при попадании, поэтому корреляции сильной тут не должно быть
МВП комнатный.

Еще бы ему не нравилось, как свистят "за воздух". 😂
Сейчас смотрю в записи Денвер - Оклахома. На 9-31 минуте в первой четверти игрок Торонто типа против Йокича за позицию ведëт борьбу... (привет Карузо) , встаёт перед ним и опирается своей задницейв Йокича.. И таких эпизодов в разных играх Денвера до фига.. (Особенно в последний месяц)
Вбил в гугле че там по правилам: Можно Ли Опираться В Борьбе За Мяч Перед Игроком В Баскетболе:
Нет, опираться на соперника в борьбе за мяч в баскетболе категорически запрещено. Такое действие считается нарушением правил (фолом), так как оно ограничивает свободу движения игрока и использует его тело как опору.
Википедия
+1
Кто шарит за правила парни , беспристрастно к тому или иному игроку? (хейтеров Йокича прошу не утруждаться) Это типа с к плову готовится СУДЕЙСКИЙ КОРПУС в матчах с Денвером?)
Ответ Jackvrn
Вот-вот. А то местные таланты уверены, что можно просто вцепиться раком в игрока. А если ты просто пытаешься пройти - ты грязный и это намного хуже проделок всяких Дортов.
Ответ Prekrasnoe_utro
Ой пардон, в записи смотрел Денвер-Торонто) Но суть тажа самая
Учитывая что Йокич почти на два штрафных бросает меньше Шая и Луки,то странно говорить о нем.Он только 7 по попыткам.
Ответ Санта Клаус Клаустрофоб_1117044981
Комментарий скрыт
Жаль он не обьяснил великолепие мельниц руками лысого мамбы и луи дерта без собирания фолов. Это куда более актуально чем рассуждения о жеманных проходах, фехтуя рукой. Но средний у него хорош. Хотя здоровый Кавай все равно на голову выше
Материалы по теме
«Йокич или Лука?» Кендрик Перкинс не может определиться с последним членом первой сборной НБА
20 марта, 19:49
Марк Дэйгнолт: «Шэй Гилджес-Александер от медленного чтения игры перешел к полноценному манипулированию защитой оппонента через розыгрыш»
20 марта, 17:50
«Гонка за MVP». Лука Дончич поднялся на 2-е место, Джейлен Джонсон уже 7-й
20 марта, 15:25
Рекомендуем
Главные новости
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
46 минут назадВидео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
49 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встретится с «Бетсити Пармой» и другие матчи
сегодня, 12:00
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Джей Джей Редик раскритиковал судей за эпизод в концовке: «И снова вечер, когда объяснения меняются по прихоти»
сегодня, 10:11
Дрэймонд Грин о желании Янниса играть до конца сезона: «Игрокам его масштаба плевать на драфт»
сегодня, 08:45
Кевин О’Коннор: «Маккейн идеально вписался в игру «Тандер». Странно, что «Сиксерс» не увидели в нем потенциала»
сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
1 минуту назад
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
46 минут назад
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
46 минут назад
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
46 минут назад
Чемпионат Греции. АЕК встретится с «Ираклисом», «Паниониос» сыграет с «Панатинаикосом»
46 минут назад
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
46 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
46 минут назад
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
ACB. «Манреса» проиграла «Мурсии», 24 очка Пэтти Миллса помогли «Тенерифе» победить «Уникаху» и другие результаты
вчера, 22:05
Рекомендуем