  • Центровой университета Коннектикута Тэррис Рид собрал больше подборов (27), чем вся команда команда соперника (23)
Рид провел монструозную игру в NCAA.

В матче первого раунда «Мартовского безумия» NCAA против университета Фурмана центровой университета Коннектикута Тэррис Рид набрал 31 очко и 27 подборов.

Рид смазал всего три броска с игры (12 из 15, 7 из 9 штрафных) и в одиночку собрал больше отскоков, чем вся команда соперника (23), которая является 5-й по среднему росту в стране.

Команда Рида прошла дальше, победив со счетом 82:71.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети NCAA
Материалы по теме
Снуп Догг и Барак Обама считают, что Аризона выиграет «Мартовское безумие». Букмекеры дают на это 4.80
19 марта, 09:25
«Болезненный опыт». Даррин Питерсон преодолел проблемы со здоровьем и рассказал о пережитом
14 марта, 14:40
Оклахома Кирилла Елатонцева уступила Арканзасу в 1/4 турнира SEC
14 марта, 13:00
Рекомендуем
Главные новости
Кирилл Попов набрал 35 очков в матче с «Самарой» – лучший результат среди россиян в сезоне
19 минут назад
Дончич о победном броске Кеннарда: «Люк – один из лучших снайперов в НБА. Я полностью ему доверяю»
40 минут назад
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встречается с «Бетсити Пармой» и другие матчи
59 минут назадLive
Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама
сегодня, 13:56Видео
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 12:40Видео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Фенербахче» проиграл «Эсенлер Эрокспору», «Бешикташ» принимает «Трабзонспор» и другие матчи
46 секунд назадLive
Роман Скворцов о прогрессе Егора Рыжова: «Йовица Арсич на пути к тому, чтобы сделать из него человека»
4 минуты назад
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Ираклиса», «Паниониос» принимает «Панатинаикос»
сегодня, 14:00Live
Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»
сегодня, 13:36
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
сегодня, 13:25
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
Рекомендуем