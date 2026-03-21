Центровой университета Коннектикута Тэррис Рид собрал больше подборов (27), чем вся команда команда соперника (23)

Рид провел монструозную игру в NCAA.

В матче первого раунда «Мартовского безумия» NCAA против университета Фурмана центровой университета Коннектикута Тэррис Рид набрал 31 очко и 27 подборов.

Рид смазал всего три броска с игры (12 из 15, 7 из 9 штрафных) и в одиночку собрал больше отскоков, чем вся команда соперника (23), которая является 5-й по среднему росту в стране.

Команда Рида прошла дальше, победив со счетом 82:71.