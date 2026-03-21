Центровой университета Коннектикута Тэррис Рид собрал больше подборов (27), чем вся команда команда соперника (23)
Рид провел монструозную игру в NCAA.
В матче первого раунда «Мартовского безумия» NCAA против университета Фурмана центровой университета Коннектикута Тэррис Рид набрал 31 очко и 27 подборов.
Рид смазал всего три броска с игры (12 из 15, 7 из 9 штрафных) и в одиночку собрал больше отскоков, чем вся команда соперника (23), которая является 5-й по среднему росту в стране.
Команда Рида прошла дальше, победив со счетом 82:71.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети NCAA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем