Джамал Мюррэй набрал 31 очко в победной игре с «Торонто»

Мюррэй помог «Наггетс» обыграть «Рэпторс», набрав 31 очко.

Защитник «Денвера» Джамал Мюррэй стал самым результативным игроком матча против «Торонто», набрав 31 очко.

За 40 минут на паркете Мюррэй реализовал 10 из 18 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 9 из 10 штрафных, добавив к этому 5 подборов и 6 передач.

«Наггетс» удалось одержать победу с помощью рывка 6:0 под конец встречи, который включил в себя 3 точных штрафных Мюррэя, средний бросок Николы Йокича и штрафной Аарона Гордона.

«Денвер» выиграл 8-й из 16 матчей после перерыва на Матч всех звезд – 121:115.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
