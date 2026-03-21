Джамал Мюррэй набрал 31 очко в победной игре с «Торонто»

Защитник «Денвера » Джамал Мюррэй стал самым результативным игроком матча против «Торонто », набрав 31 очко.

За 40 минут на паркете Мюррэй реализовал 10 из 18 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 9 из 10 штрафных, добавив к этому 5 подборов и 6 передач.

«Наггетс» удалось одержать победу с помощью рывка 6:0 под конец встречи, который включил в себя 3 точных штрафных Мюррэя, средний бросок Николы Йокича и штрафной Аарона Гордона.

«Денвер» выиграл 8-й из 16 матчей после перерыва на Матч всех звезд – 121:115.