Джамал Мюррэй набрал 31 очко в победной игре с «Торонто»
Защитник «Денвера» Джамал Мюррэй стал самым результативным игроком матча против «Торонто», набрав 31 очко.
За 40 минут на паркете Мюррэй реализовал 10 из 18 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 9 из 10 штрафных, добавив к этому 5 подборов и 6 передач.
«Наггетс» удалось одержать победу с помощью рывка 6:0 под конец встречи, который включил в себя 3 точных штрафных Мюррэя, средний бросок Николы Йокича и штрафной Аарона Гордона.
«Денвер» выиграл 8-й из 16 матчей после перерыва на Матч всех звезд – 121:115.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем