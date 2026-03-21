Дончич считает, что его бывшая невеста хочет добиться больших выплат по алиментам, подавая заявление в калифорнийский суд, а не словенский
Как стало известно TMZ Sports, звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич подал документы в суд округа Лос-Анджелес с просьбой отклонить запрос своей бывшей невесты Анамарии Голтес о выплате алиментов на детей и оплате услуг адвоката, поскольку она подала его в Калифорнии, хотя ей известно, что дети живут в Словении.
В документах Дончич и его адвокат указывают на то, что игрок не является резидентом Калифорнии, и его дочери – тоже. Он говорит, что месяцами пытался убедить Анамарию переехать с детьми в США, но она отказалась.
Дончич отмечает, что уже оплачивает все расходы на двухлетнюю Габриэлу и четырехмесячную Оливию и называет обращение Анамарии в суд Калифорнии «явной попыткой выбрать удобную судебную инстанцию и воспользоваться щедрыми размерами алиментов, которыми так славится Калифорния».
Баскетболист просит суд прекратить дело, утверждая, что этот вопрос должен решаться в Словении, где он уже подал соответствующее заявление.
Она ещё и в суд подаёт, чтобы тот заплатил за адвоката... 😂