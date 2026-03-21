  Дончич считает, что его бывшая невеста хочет добиться больших выплат по алиментам, подавая заявление в калифорнийский суд, а не словенский
Дончич считает, что его бывшая невеста хочет добиться больших выплат по алиментам, подавая заявление в калифорнийский суд, а не словенский

Дончич продолжает судиться с бывшей невестой.

Как стало известно TMZ Sports, звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич подал документы в суд округа Лос-Анджелес с просьбой отклонить запрос своей бывшей невесты Анамарии Голтес о выплате алиментов на детей и оплате услуг адвоката, поскольку она подала его в Калифорнии, хотя ей известно, что дети живут в Словении.

В документах Дончич и его адвокат указывают на то, что игрок не является резидентом Калифорнии, и его дочери – тоже. Он говорит, что месяцами пытался убедить Анамарию переехать с детьми в США, но она отказалась.

Дончич отмечает, что уже оплачивает все расходы на двухлетнюю Габриэлу и четырехмесячную Оливию и называет обращение Анамарии в суд Калифорнии «явной попыткой выбрать удобную судебную инстанцию и воспользоваться щедрыми размерами алиментов, которыми так славится Калифорния».

Баскетболист просит суд прекратить дело, утверждая, что этот вопрос должен решаться в Словении, где он уже подал соответствующее заявление.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: TMZ Sports
Логика в его рассуждениях есть
Ну когда на горизонте маячит 20кк баксов в год, ее позиция понятна. Она в Словении 3 в списке Форбс наверное станет 😂
77-й
Естественно, она для этого это и делает. Странно вообще задаваться такими вопросами. Естественно сейчас одна сторона будет делать все чтобы получить больше, а другая - чтобы платить меньше...Вопрос в том, почему мама двоих детей вдруг решила развестись в богатым, молодым, красивым отцом ее детей...
Загулял молодой, богатый и красивый.
Если это так, то месть обманутой женщины будет серьезной. Она сделает все, чтобы отжать как можно больше денег и в определенном ракурсе в этом есть логика :)
А почему бы ей и не хотеть добиться более высоких алиментов, собственно говоря? Когда такой муж рассказывает, как он "оплачивает все расходы", хочется узнать, каковы они, эти самые "все".
Можно жить прекрасно, а можно после суда в калифорнии купить остров, личный самолет, а детей отправить учиться в Лондон, чтобы не мешали)
Как же ущербно устроен наш мир...

> месяцами пытался убедить Анамарию переехать с детьми в США, но она отказалась.
> подал документы с просьбой отклонить запрос своей бывшей невесты Анамарии Голтес о выплате алиментов на детей и оплате услуг адвоката

Она ещё и в суд подаёт, чтобы тот заплатил за адвоката... 😂
Как же ущербно устроен наш мир... > месяцами пытался убедить Анамарию переехать с детьми в США, но она отказалась. > подал документы с просьбой отклонить запрос своей бывшей невесты Анамарии Голтес о выплате алиментов на детей и оплате услуг адвоката Она ещё и в суд подаёт, чтобы тот заплатил за адвоката... 😂
Так это с его стороны выглядит так – а как на самом деле все дело было никто не знает )
так у нее нет денег, она детей рожала вот и подаёт
Старо, как мир.
ну явно дончича дети будут видеть разве что пару месяцев в году
Будет смешно,если суд Калифорнии возьмет это дело)Ни Дончич,ни его дочери не являются резидентами штата Калифорния.
Анамарьно (Шнякину привет)!
Кто бы поступил иначе.
