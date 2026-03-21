  • Кевину Дюрэнту осталось набрать 26 очков, чтобы обойти Майкла Джордана в списке лучших бомбардиров
Кевину Дюрэнту осталось набрать 26 очков, чтобы обойти Майкла Джордана в списке лучших бомбардиров

Дюрэнт как никогда близок к тому, чтобы обогнать Джордана.

В победной игре с «Атлантой» звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт отметился 25 очками при 9 из 15 с игры, 3 из 5 трехочковых и 4 из 5 штрафных.

На данный момент на счету Дюрэнта 32267 очков. От легендарного Майкла Джордана, находящегося на 5-м месте в списке лучших бомбардиров в истории НБА, звезду «Рокетс» отделяют 25 очков.

Топ-6 по набранным очкам выглядит так:

  1. Леброн Джеймс (43229)

  2. Карим Абдул-Джаббар (38387)

  3. Карл Мэлоун (36928)

  4. Кобе Брайант (33643)

  5. Майкл Джордан (32292)

  6. Кевин Дюрэнт (32267)

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Причем следующая игра с Буллс в Юнайтед центре. Максимально символично будет.
С Майами
Точно, спасибо)
Вот Кевин и обошел Майкла ночью)
Достанет, как думаете?
Шансов маловато…
Топ5 истории по очкам, это серьезно, Кеша все таки уникум
Очки очками, игра была другая, но главное гайки на пальцах, а их у него шесть, без Джордана титулов у Булз нет 28 лет.
Согласен, 6 из 6ти как главная звезда.
А этот юноша перешёл в уже Династию
