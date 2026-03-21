Кевину Дюрэнту осталось набрать 26 очков, чтобы обойти Майкла Джордана в списке лучших бомбардиров
Дюрэнт как никогда близок к тому, чтобы обогнать Джордана.
В победной игре с «Атлантой» звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт отметился 25 очками при 9 из 15 с игры, 3 из 5 трехочковых и 4 из 5 штрафных.
На данный момент на счету Дюрэнта 32267 очков. От легендарного Майкла Джордана, находящегося на 5-м месте в списке лучших бомбардиров в истории НБА, звезду «Рокетс» отделяют 25 очков.
Топ-6 по набранным очкам выглядит так:
Леброн Джеймс (43229)
Карим Абдул-Джаббар (38387)
Карл Мэлоун (36928)
Кобе Брайант (33643)
Майкл Джордан (32292)
Кевин Дюрэнт (32267)
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Вот Кевин и обошел Майкла ночью)
А этот юноша перешёл в уже Династию