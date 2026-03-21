Кевину Дюрэнту осталось набрать 26 очков, чтобы обойти Майкла Джордана в списке лучших бомбардиров

Дюрэнт как никогда близок к тому, чтобы обогнать Джордана.

В победной игре с «Атлантой» звездный форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт отметился 25 очками при 9 из 15 с игры, 3 из 5 трехочковых и 4 из 5 штрафных.

На данный момент на счету Дюрэнта 32267 очков. От легендарного Майкла Джордана, находящегося на 5-м месте в списке лучших бомбардиров в истории НБА , звезду «Рокетс» отделяют 25 очков.

Топ-6 по набранным очкам выглядит так: