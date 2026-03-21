188-сантиметровый Шеппард выписал чейз-даун блок 208-сантиметровому Оконгву
Шеппард отметился ярким блок-шотом.
В игре против «Атланты» защитник «Хьюстона» Рид Шеппард (188 см) стал автором эффектного блок-шота, настигнув форварда Оньеку Оконгву (208 см).
По итогам встречи «Рокетс» разгромили «Хоукс» (117:95). На счету Шеппарда 14 очков (5 из 10 с игры), 4 подбора, 4 передачи и 2 блок-шота.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Хьюстона»
Почти как Mass Effect 2
I’m commander Shepard and this is my favourite block in the galaxy!
*Citadel
ля Шеппард хорош
“This man hiding for a reason”
Оконгву на всю жизнь запомнит)
