  Джош Майнотт о защите против Карла-Энтони Таунса: «Я его знаю, и он не любит, когда играют жестко»
Джош Майнотт о защите против Карла-Энтони Таунса: «Я его знаю, и он не любит, когда играют жестко»

Форвард «Бруклина» Джош Майнотт считает, что центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс, с которым Майнотт пересекался в «Миннесоте», не любит силовую борьбу.

«Я играл с КЭТом 2,5 года. Я знаю его, и он не любит, когда играют жестко. Я обожаю КЭТа, но он не любит жесткость. Он мой кореш, кстати. Надеюсь, это его разозлит», – сказал Майнотт.

В сегодняшнем матче Таунс отметился 26 очками (7 из 16 с игры) и 15 подборами, а «Никс» одолели «Нетс» – 93:92.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Эрика Слейтера в соцсети X
