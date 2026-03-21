Джош Майнотт о защите против Карла-Энтони Таунса: «Я его знаю, и он не любит, когда играют жестко»

Майнотт о защите против Таунса: «Я его знаю, и он не любит, когда играют жестко».

Форвард «Бруклина » Джош Майнотт считает, что центровой «Нью-Йорка » Карл-Энтони Таунс , с которым Майнотт пересекался в «Миннесоте», не любит силовую борьбу.

«Я играл с КЭТом 2,5 года. Я знаю его, и он не любит, когда играют жестко. Я обожаю КЭТа, но он не любит жесткость. Он мой кореш, кстати. Надеюсь, это его разозлит», – сказал Майнотт.

В сегодняшнем матче Таунс отметился 26 очками (7 из 16 с игры) и 15 подборами, а «Никс» одолели «Нетс» – 93:92.