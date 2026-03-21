Тари Исон забросил свой первый трехочковый за март (1 из 28)

Исон прервал серию из 23 смазанных трехочковых.

За 9 матчей «Хьюстона », прошедших в марте, форвард Тари Исон исполнил 28 трехочковых, смазав 27 из них. Единственное попадание произошло в сегодняшнем матче с «Атлантой».

Процент попаданий с игры Исона на том же отрезке составляет 31,7 (27-85).

Сегодня «Рокетс» разгромили «Хоукс» (117:95), на счету Исона 10 очков (3 из 9 с игры, 1 из 3 трехочковых), 10 подборов и 2 передачи.