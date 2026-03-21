6

Кристапс Порзингис не смог доиграть матч из-за спазма поясницы

У Порзингиса проблемы с поясницей.

Центровой «Голден Стэйт» Кристапс Порзингис досрочно покинул площадку проигранного матча против «Детройта» (101:115) из-за спазма поясницы. После игры он заявил, что, вероятно, пропустит предстоящий матч против «Хоукс», которые обменяли его в «Уорриорс» в феврале.

«Посмотрим, – сказал Порзингис. – Может, завтра все пройдет. Кто знает? Но сейчас чувствую скованность».

Порзингис рассказал, что впервые ощутил проблемы со спиной в первой четверти, но проблема усугубилась в конце второй четверти после двух подряд столкновений с центровым «Пистонс» Джейленом Дюреном. В последнем владении Порзингиса в игре он прыгнул за неточным пасом, в то время как Дюрен толкал его сзади. При приземлении Порзингис схватился за поясницу и попросил замену.

В последнее время центровой набрал неплохой ход: он справился с очередной болезнью и сыграл в шести из восьми предыдущих матчей «Уорриорс», увеличив свой лимит игрового времени до 26 минут и не раз заявляя журналистам, что его текущее состояние – лучшее в сезоне.

В четырех предыдущих играх он набрал 11, 17, 20 и 30 очков, а после поражения в Бостоне оценил свою форму на 60% от обычного уровня, добавив, что ему нужно всего несколько матчей, чтобы обрести нужный ритм.

Во встрече с «Детройтом» «Голден Стэйт» установил свой антирекорд сезона по потерям (27), проиграв седьмой из последних восьми матчей.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoКристапс Порзингис
logoДетройт
травмы
logoНБА
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошо что Бостон его скинул
Никогда такого не было и, вот опять.
Хаха в лицо всем тем, кто последние несколько лет кричали о том, какая имба этот Порзи и как он усилит их (поставьте на свой выбор) команду.
Ответ kondratiy
Так ведь реально усилит... если играть будет, но это вряд ли
какой у него еще травмы не было, кроме родовой горячки?
или она уже тоже была?
Соглашались бы на обмен с Сакраменто на Монка и Картера и было бы норм, но видимо лёгких путей не ищут.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
