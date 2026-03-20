Леброн Джеймс повторил рекорд Пэриша, приняв участие в 1 611-м матче регулярного чемпионата НБА
Леброн добавил в свою коллекцию еще один важный рекорд.
Суперзвезда НБА Леброн Джеймс в четверг вышел в стартовом составе «Лейкерс» в матче против «Хит», проведя 1611-ю игру регулярного чемпионата в карьере и сравнявшись с рекордом прославленного игрока «Селтикс» Роберта Пэриша.
Пэриш удерживал рекорд почти 30 лет. Джеймсу удалось повторить достижение в 23-м сезоне в НБА, что также является рекордом лиги.
В победном для «Лейкерс» матче (134:126) 41-летний форвард набрал 19 очков, 15 подборов и 10 передач.
Джеймс, помимо прочего, является рекордсменом НБА по набранным очкам, количеству проведенных сезонов (23), участиям в Матче всех звезд (22) и попаданиям в символические сборные НБА (21).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: AP News
Действительно king!
Действительно king!
kingoat? ))
Вождь передал тотем
Живая легенда!
Пэриш, Пэриш, мой славный друг!..
Король!🏀
этот и до 45 дотянет, если захочет
Феноменальный спортсмен.
