Леброн Джеймс повторил рекорд Пэриша, приняв участие в 1 611-м матче регулярного чемпионата НБА

Леброн добавил в свою коллекцию еще один важный рекорд.

Суперзвезда НБА Леброн Джеймс в четверг вышел в стартовом составе «Лейкерс» в матче против «Хит», проведя 1611-ю игру регулярного чемпионата в карьере и сравнявшись с рекордом прославленного игрока «Селтикс» Роберта Пэриша.

Пэриш удерживал рекорд почти 30 лет. Джеймсу удалось повторить достижение в 23-м сезоне в НБА, что также является рекордом лиги.

В победном для «Лейкерс» матче (134:126) 41-летний форвард набрал 19 очков, 15 подборов и 10 передач. 

Джеймс, помимо прочего, является рекордсменом НБА по набранным очкам, количеству проведенных сезонов (23), участиям в Матче всех звезд (22) и попаданиям в символические сборные НБА (21).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: AP News
Леброн Джеймс
Роберт Пэриш
Действительно king!
Ответ Delightful
Действительно king!
kingoat? ))
Вождь передал тотем
Живая легенда!
Пэриш, Пэриш, мой славный друг!..
этот и до 45 дотянет, если захочет
Феноменальный спортсмен.
