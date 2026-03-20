  Лука Дончич стал первым игроком «Лейкерс», набравшим 60 очков со времен последнего матча Кобе Брайанта в НБА
Лука Дончич стал первым игроком «Лейкерс», набравшим 60 очков со времен последнего матча Кобе Брайанта в НБА

Дончич – первый из игроков «Лейкерс» со времен Брайанта, набравший 60 очков.

Суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич повторил свой второй лучший результат в карьере, набрав 60 очков в игре против «Майами». Ранее эта отметка покорилась ему в 2022 году в матче против «Нью-Йорка», а рекордными для словенца являются 73 очка, набранные во встрече с «Атлантой» в 2024 году.

Сегодня за 38 минут на площадке защитник реализовал 18 из 30 бросков с игры, 9 из 17 трехочковых и 15 из 19 штрафных, добавив к этому 7 подборов, 3 передачи и 5 перехватов.

Дончич стал первым игроком «Лейкерс», набравшим 60 очков со времен последнего матча Кобе Брайанта за клуб в 2016 году (60 очков против «Юты»).

 «Лос-Анджелес» разобрался с «Хит» – 134:126.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Лейкерс концовку регулярки хороши, Лука тащит, конечно.
Как скажут "важные" американские эксперты - из уважения к Кобе мог бы набрать 59 очков.
Имхо как раз Лука более подходящий человек чтобы пробить рекорд
А список кому сколько очков разрешено набирать уже опубликовали где-то? 🤔
Points Per Game
1. Luka Dončić • LAL 33.5
2. Shai Gilgeous-Alexander • OKC 31.5
3. Anthony Edwards • MIN 29.5
4. Tyrese Maxey • PHI 29.0
5. Jaylen Brown • BOS 28.5
Заберите МВП у канадского окуня и отдайте пухляшу
Это вам не против вашика набирать 83, пфф. И это еще не сильнейший Лейкерс в своем виде
А какой будет сильнейший-то? Когда обратно Кнехт приедет? Или с Бэмом в составе? Вы ж именно его спите и видите в составе ЛАЛ, не так ли?
Я не фанат ЛАЛ, поэтому без разницы, кто там будет вообще. Скамейки нет, центр играет так себе, в любом момент может раствориться. Поэтому есть куда стремиться.
и это - без 70 штрафных за матч)
С таким Лукой "озёрники" способны на многое в нынешнем плей-офф, главное, чтоб он не поломался рано.
Кто следующий на трешток?
Лука обязан забирать МВП!
