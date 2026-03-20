Лука Дончич стал первым игроком «Лейкерс», набравшим 60 очков со времен последнего матча Кобе Брайанта в НБА

Дончич – первый из игроков «Лейкерс» со времен Брайанта, набравший 60 очков.

Суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич повторил свой второй лучший результат в карьере, набрав 60 очков в игре против «Майами ». Ранее эта отметка покорилась ему в 2022 году в матче против «Нью-Йорка», а рекордными для словенца являются 73 очка, набранные во встрече с «Атлантой» в 2024 году.

Сегодня за 38 минут на площадке защитник реализовал 18 из 30 бросков с игры, 9 из 17 трехочковых и 15 из 19 штрафных, добавив к этому 7 подборов, 3 передачи и 5 перехватов.

Дончич стал первым игроком «Лейкерс », набравшим 60 очков со времен последнего матча Кобе Брайанта за клуб в 2016 году (60 очков против «Юты»).

«Лос-Анджелес» разобрался с «Хит» – 134:126.