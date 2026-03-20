НБА. «Майами» сыграет с «Лейкерс», «Сан-Антонио» примет «Финикс» и другие матчи
20 марта в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
«Майами» (7-е место на Востоке, 38-31) примет «Лейкерс» (3-е на Западе, 44-25). «Озерники» попытаются продлить семиматчевую победную серию.
«Сан-Антонио» (2-е на Западе, 51-18) встретится с «Финиксом» (7-е на Западе, 39-30).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
16 комментариев
1) со слабым центром вроде Эйтона побеждать тяжело
2) никуда не денется уязвимость в защите Дончича и Ривза, да и Леброна уже в силу возраста. Лейкерс будет играть против лучших команд запада, бреши в обороне соперник найдет.
3) Тренер. Большие сомнения, что тренерский штаб Лейкерс сможет создать перевес в мысли. А это может быть критически важно. По ходу серии, скорее всего, придется подстраиваться и перестраиваться. И даже по ходу матча. Тут уже одного умения вовремя зону (к примеру) поставить мало.
4) биг трио. Дончич гениальный игрок. Ривз - очень хороший для регулярки, для плей-офф — возможно, просто хороший, а может, и не хороший вовсе. У Леброна возраст. Выдержит ли в высокой интенсивности матч за матчем?