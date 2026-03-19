Гендиректор МБА Игорь Кочарян получил почетную грамоту от Министерства спорта РФ

Гендиректор МБА Игорь Кочарян получил благодарность за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта от Министерства спорта Российской Федерации. Приказ подписал 28 января министр Михаил Дегтярев.

С ходатайством о награде обратилась РФБ. Президент федерации Андрей Кириленко вручил почетную грамоту перед матчем против «Зенита» 18 марта.

Министерство отметило работу Кочаряна в качестве генменеджера женской сборной России по баскетболу 3 на 3. Сборная завоевала серебро олимпийского турнира в Токио-2020, золото чемпионата мира-2017, серебро чемпионатов мира в 2014 и 2018 и золото чемпионатов Европы в 2014 и 2017 годах.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт МБА
