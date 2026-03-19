Чус Буэно: «Если НБА найдет 5 миллиардов на европейскую лигу, нам нужно быть готовыми к диалогу»
НБА собирается запустить европейскую лигу под своей эгидой в 2027 году. Американцы решили еще раз обсудить возможность сотрудничества с Евролигой после смены ее руководства.
«Есть два сценария. Если НБА найдет заявленные ими 5 миллиардов долларов – это станет хорошей новостью. Европейский баскетбол никогда не получал таких инвестиций в свою экосистему.
В этом случае нам нужно будет сесть за стол переговоров и обсудить максимизацию этой возможности. Нужно быть готовыми к этому диалогу, чтобы все сложилось.
С такими деньгами наиболее логичным станет совместный турнир. Два соревнования разделят рынок и снизят его уровень, что навредит всем. В таком случае лучше работать вместе, даже если это будет означать компромиссы.
Если НБА начнет действовать самостоятельно, мы думаем, что это разделит рынок еще больше и снизит его стоимость.
Если у НБА не получится составить этот бюджет или придется отложить проект, нам в любом случае нужен трехлетний план.
Проблема европейского рынка в его фрагментированности. Это размывает его стоимость. НБА – одна лига. У нас национальные турниры и пять европейских лиг.
Наверное, мы пока не сумели создать правильную структуру. Нужны соглашения, совместная работа и общее понимание экосистемы», – заявил новый исполнительный директор Евролиги Чус Буэно.