Чус Буэно: «Если НБА найдет 5 миллиардов на европейскую лигу, нам нужно быть готовыми к диалогу»

Чус Буэно поделился планами на общение с НБА.

НБА собирается запустить европейскую лигу под своей эгидой в 2027 году. Американцы решили еще раз обсудить возможность сотрудничества с Евролигой после смены ее руководства.

«Есть два сценария. Если НБА найдет заявленные ими 5 миллиардов долларов – это станет хорошей новостью. Европейский баскетбол никогда не получал таких инвестиций в свою экосистему.

В этом случае нам нужно будет сесть за стол переговоров и обсудить максимизацию этой возможности. Нужно быть готовыми к этому диалогу, чтобы все сложилось.

С такими деньгами наиболее логичным станет совместный турнир. Два соревнования разделят рынок и снизят его уровень, что навредит всем. В таком случае лучше работать вместе, даже если это будет означать компромиссы.

Если НБА начнет действовать самостоятельно, мы думаем, что это разделит рынок еще больше и снизит его стоимость.

Если у НБА не получится составить этот бюджет или придется отложить проект, нам в любом случае нужен трехлетний план.

Проблема европейского рынка в его фрагментированности. Это размывает его стоимость. НБА – одна лига. У нас национальные турниры и пять европейских лиг.

Наверное, мы пока не сумели создать правильную структуру. Нужны соглашения, совместная работа и общее понимание экосистемы», – заявил новый исполнительный директор Евролиги Чус Буэно.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
