Кайл Оллман из «Тюрк Телекома» стал MVP 1/4 финала Еврокубка
Самым ценным игроком четвертьфиналов Еврокубка стал 28-летний защитник «Тюрк Телекома» Кайл Оллман.
Он помог своей команде справиться с «Хапоэлем Иерусалим» (91:90) и забросил решающую «трешку» за 1,8 секунды до конца встречи.
Оллман набрал 25 очков, 8 передач и 4 подбора, реализовав 4 из 11 двухочковых, 2 из 4 трехочковых и 11 из 12 штрафных бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем