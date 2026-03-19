Кайл Оллман из «Тюрк Телекома» стал MVP 1/4 финала Еврокубка

Еврокубок назвал MVP 1/4 финала.

Самым ценным игроком четвертьфиналов Еврокубка стал 28-летний защитник «Тюрк Телекома» Кайл Оллман.

Он помог своей команде справиться с «Хапоэлем Иерусалим» (91:90) и забросил решающую «трешку» за 1,8 секунды до конца встречи.

Оллман набрал 25 очков, 8 передач и 4 подбора, реализовав 4 из 11 двухочковых, 2 из 4 трехочковых и 11 из 12 штрафных бросков.